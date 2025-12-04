EDENORTE intensifica lucha contra el fraude eléctrico con amplio operativo en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), junto a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), ejecutó un amplio operativo antifraude en distintos sectores de Santiago y municipios cercanos, detectando múltiples irregularidades y levantando actas de infracción contra establecimientos comerciales e industriales que operaban con conexiones ilegales.

La jornada estuvo encabezada por el magistrado José Aníbal Carela, coordinador general de la PGASE, quien supervisó personalmente las intervenciones realizadas por fiscales y equipos técnicos de la distribuidora, en una acción conjunta orientada a frenar las pérdidas energéticas mediante la manipulación del servicio.

Durante el operativo se levantaron cuatro actas por fraude eléctrico en establecimientos que registraban irregularidades significativas en sus conexiones. Entre ellos figuran una villa ubicada en Quinigüa, en el municipio de Villa González; la carnicería Meat Peackin Dominicana, situada en Villa Olga; el restaurante Mister Grilled, en Villa Progreso; y el Super Colmado La Chercha, en el Ensanche Libertad.

Según explicaron las autoridades, en estos negocios se detectaron conexiones directas y alteraciones que impedían el registro real del consumo, prácticas que afectan la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y perjudican a los usuarios que cumplen con el pago del servicio.

El operativo tuvo un alcance amplio y abarcó múltiples comunidades urbanas y rurales, como Monte Adentro, Gurabo, Villa Olga, Las Cayenas, Reparto Peralta, Los Pepines, Las Charcas —incluyendo dos intervenciones en esta zona—, El Invi, Ensanche Libertad, así como puntos específicos en Santiago Oeste, Navarrete (dos operativos) y San José de las Matas.

En estas demarcaciones se llevaron a cabo inspecciones técnicas que incluyeron revisión de acometidas, verificación de patrones de consumo, remoción de medidores y recopilación de evidencia para fines judiciales. Producto de estos hallazgos, 14 contadores fueron enviados al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), donde serán sometidos a peritajes especializados.

El magistrado Carela destacó que el operativo forma parte de un plan nacional de persecución del fraude eléctrico, una práctica que calificó como un delito de alto impacto económico para el Estado. Señaló que las pérdidas generadas por estas irregularidades afectan directamente la inversión y la calidad del servicio que reciben los usuarios formales.

De su lado, los técnicos de EDENORTE afirmaron que la empresa continuará fortaleciendo estos operativos con mayor frecuencia y alcance, reforzando la supervisión en sectores comerciales e industriales donde la carga energética es alta y los intentos de fraude son recurrentes.

La distribuidora indicó que el despliegue simultáneo en más de una docena de sectores responde a una estrategia integral de reducción de pérdidas, orientada a mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una distribución justa del servicio eléctrico.

Asimismo, destacaron que las inspecciones están alineadas con el compromiso institucional de proteger a los clientes cumplidores y asegurar un marco de equidad en el uso de la energía.

Las autoridades reafirmaron que los casos detectados serán sometidos a la acción del Ministerio Público, como establece la Ley General de Electricidad, la cual contempla sanciones penales y económicas para quienes manipulan o sustraen energía de manera ilegal.

Además, anunciaron que la segunda fase del operativo incluirá nuevas inspecciones en provincias del Cibao y zonas con historial de irregularidades, reforzando la vigilancia para evitar que las conexiones ilegales continúen afectando la estabilidad del sistema.

El operativo concluyó con el compromiso conjunto de PGASE y EDENORTE de mantener una política de tolerancia cero frente al fraude eléctrico, garantizando más intervenciones y un seguimiento exhaustivo a los medidores enviados a análisis técnico.