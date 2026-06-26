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Economía

Economía dominicana mantiene ritmo de crecimiento y avanza 4.7 % en mayo, según el Banco Central

El Banco Central informó que la economía creció 4.7 % en mayo de 2026, acumulando una expansión de 4.2 % en los primeros cinco meses del año, impulsada principalmente por la construcción, la minería y los servicios
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Economia dominicana mantiene ritmo de crecimiento

Bartolo García

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4.7 % durante mayo de 2026, elevando el crecimiento promedio acumulado del período enero-mayo a 4.2 %, pese a un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el aumento de los costos del transporte marítimo y del petróleo.

La entidad explicó que el desempeño de la economía estuvo sustentado principalmente en la expansión de sectores como construcción (7.1 %), minería (6.4 %) y servicios (5.3 %). Dentro de este último grupo sobresalieron los servicios profesionales, financieros, enseñanza, hoteles, bares y restaurantes, salud y transporte, que registraron importantes incrementos en su actividad.

El sector construcción fue el de mayor crecimiento, impulsado por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos financiados por el sector privado. El Banco Central destacó que el crédito destinado a esta actividad aumentó 23.7 % interanual al cierre de mayo, equivalente a más de RD$35 mil millones adicionales, dinamizando además la venta de materiales e insumos para la construcción.

La minería también mostró un comportamiento favorable al crecer 6.4 %, impulsada por una mayor extracción de oro y plata en un contexto de precios internacionales favorables. Asimismo, la manufactura local registró una expansión de 2.9 %, mientras que la agropecuaria creció 2.0 %, aunque las manufacturas de zonas francas reflejaron una variación negativa de 4.1 %.

En el área turística, la actividad de hoteles, bares y restaurantes aumentó 6.2 %, favorecida por el incremento en la llegada de visitantes extranjeros. Durante mayo ingresaron 743,983 turistas, un 10.4 % más que en el mismo mes de 2025, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses alcanzó 4,146,831 visitantes, equivalente a un crecimiento de 10.8 %, resultado que el BCRD atribuye a las estrategias de promoción desarrolladas por el Ministerio de Turismo.

El Banco Central también resaltó el desempeño de la intermediación financiera, que creció 8.2 % gracias al aumento de 8.6 % en el crédito al sector privado, equivalente a RD$203 mil millones adicionales respecto a mayo del año anterior. La institución reafirmó que continuará monitoreando el comportamiento de la economía y aplicando políticas orientadas a preservar la estabilidad de precios y mantener condiciones macroeconómicas favorables para el crecimiento del país.

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