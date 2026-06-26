Economía dominicana mantiene ritmo de crecimiento y avanza 4.7 % en mayo, según el Banco Central

Bartolo García

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4.7 % durante mayo de 2026, elevando el crecimiento promedio acumulado del período enero-mayo a 4.2 %, pese a un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el aumento de los costos del transporte marítimo y del petróleo.

La entidad explicó que el desempeño de la economía estuvo sustentado principalmente en la expansión de sectores como construcción (7.1 %), minería (6.4 %) y servicios (5.3 %). Dentro de este último grupo sobresalieron los servicios profesionales, financieros, enseñanza, hoteles, bares y restaurantes, salud y transporte, que registraron importantes incrementos en su actividad.

El sector construcción fue el de mayor crecimiento, impulsado por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos financiados por el sector privado. El Banco Central destacó que el crédito destinado a esta actividad aumentó 23.7 % interanual al cierre de mayo, equivalente a más de RD$35 mil millones adicionales, dinamizando además la venta de materiales e insumos para la construcción.

La minería también mostró un comportamiento favorable al crecer 6.4 %, impulsada por una mayor extracción de oro y plata en un contexto de precios internacionales favorables. Asimismo, la manufactura local registró una expansión de 2.9 %, mientras que la agropecuaria creció 2.0 %, aunque las manufacturas de zonas francas reflejaron una variación negativa de 4.1 %.

En el área turística, la actividad de hoteles, bares y restaurantes aumentó 6.2 %, favorecida por el incremento en la llegada de visitantes extranjeros. Durante mayo ingresaron 743,983 turistas, un 10.4 % más que en el mismo mes de 2025, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses alcanzó 4,146,831 visitantes, equivalente a un crecimiento de 10.8 %, resultado que el BCRD atribuye a las estrategias de promoción desarrolladas por el Ministerio de Turismo.

El Banco Central también resaltó el desempeño de la intermediación financiera, que creció 8.2 % gracias al aumento de 8.6 % en el crédito al sector privado, equivalente a RD$203 mil millones adicionales respecto a mayo del año anterior. La institución reafirmó que continuará monitoreando el comportamiento de la economía y aplicando políticas orientadas a preservar la estabilidad de precios y mantener condiciones macroeconómicas favorables para el crecimiento del país.