Dupla dominicana asegura boleto al Mundial de Voleibol de Playa en Australia

Bartolo García

Punta Cana.– La República Dominicana celebró este fin de semana la clasificación de la dupla integrada por Yari Cleto y Julibeth Payano al Mundial de Voleibol de Playa, que tendrá lugar en Australia en el mes de noviembre.

Las atletas lograron su boleto tras imponerse con autoridad a las representantes de Nicaragua, Socorro López y Lolette Rodríguez, en un encuentro decisivo disputado en la playa Los Corales.

El triunfo se concretó en dos parciales consecutivos, con marcadores de 21-13 y 21-11, reflejando la superioridad técnica y táctica de las quisqueyanas en un escenario lleno de apoyo local.

Cleto y Payano finalizaron invictas en el clasificatorio, al salir victoriosas en sus tres partidos dentro del evento que reunió a las 12 mejores duplas del ranking Norceca.

“Logramos nuestro primer objetivo que era alcanzar uno de los boletos al Mundial de voleibol de playa. Gracias a Dios hemos podido salir victoriosas y más aquí en nuestro país y ante nuestra gente”, expresaron emocionadas ambas jugadoras.

Para Julibeth Payano, esta será su tercera participación mundialista, mientras que Yari Cleto vivirá la experiencia por primera vez, un logro que marca un hito en su carrera deportiva.

Julibeth Payano

El vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), Amós Anglada, destacó la importancia de este pase, calificándolo como “un gran logro para el voleibol de playa dominicano”.

Anglada llamó la atención sobre la necesidad de que las autoridades apoyen de manera consistente la disciplina, resaltando que el hecho de que la República Dominicana ya tenga un puesto en el Mundial evidencia el trabajo y la evolución del deporte en el país.

Tras concluir el clasificatorio, se celebrará la novena edición del Clásico del Circuito Norceca de Voleibol de Playa, del 26 al 28 de este mes, también en la playa Los Corales.

El torneo clasificatorio contó con el respaldo del alcalde de Verón Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), así como del patrocinio de Industria San Miguel del Caribe, junto a otras instituciones y empresas.

En esta edición participaron selecciones de países como Estados Unidos, Islas Vírgenes, Canadá, México, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, reforzando el carácter competitivo de la justa.

El evento fue organizado por la Fundación Dominicana de Turismo Deportivo y Marketing Sport Event, con el apoyo de la confederación Norceca, la Alcaldía de Verón, ASOLESTE y otras entidades vinculadas al desarrollo del turismo deportivo en la región.

Con esta clasificación, la dupla Cleto-Payano no solo representará al país en Australia, sino que también se convierte en un símbolo de motivación para las futuras generaciones de atletas que buscan consolidar a la República Dominicana como referente en el voleibol de playa a nivel internacional.

#VoleibolPlayaRD #CletoPayano #Australia2025