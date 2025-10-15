Dron de CrecerLab realiza su primera operación real con éxito durante evento en el Jardín Botánico

Bartolo García

El nuevo sistema de transporte de equipos de emergencia con drones desarrollado por CrecerLab demostró su eficacia este domingo al responder exitosamente a su primer caso real de uso durante la caminata “Juntos Para Crecer”, organizada por AFP Crecer en el Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo.

A menos de una semana de su presentación oficial, la tecnología fue activada para asistir a una persona que sufrió una caída durante el evento, el cual reunió a más de dos mil participantes. En cuestión de minutos, el dron despegó desde un punto estratégico y entregó un kit de soporte médico que incluía un desfibrilador automático externo (DEA), mientras un médico de Telemed.do ofrecía orientación remota en tiempo real por videollamada.

“Ver el sistema pasar de pruebas a una operación real en tan poco tiempo es una validación muy significativa para nuestro equipo”, expresó Carlos Barranco, gerente general de CrecerLab. “Este no fue un simulacro, sino una intervención concreta, en un entorno con personas reales y condiciones reales”, añadió.

La respuesta rápida del dron permitió estabilizar la situación antes de que llegara el personal médico en tierra, reduciendo significativamente los tiempos de asistencia inicial y evidenciando el potencial de esta tecnología para salvar vidas en situaciones de emergencia masiva.

El éxito de la operación fue posible gracias a una coordinación precisa entre tres equipos clave: el piloto y monitoreo de CrecerLab, el personal médico de Telemed.do encargado de activar el protocolo de videollamada de emergencia, y el equipo logístico de AFP Crecer, que facilitó el acceso rápido al área donde ocurrió el incidente.

El procedimiento se realizó bajo los permisos y regulaciones del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), garantizando la seguridad aérea y el cumplimiento de los estándares internacionales para vuelos no tripulados en entornos urbanos y de alta concurrencia.

De acuerdo con CrecerLab, este primer caso de uso real marca un hito en la validación operativa del sistema, que busca convertirse en un nuevo estándar para la atención médica prehospitalaria en República Dominicana, especialmente en eventos deportivos, conciertos, ferias y comunidades rurales.

“Cada segundo importa. Aunque afortunadamente el incidente atendido no fue de gravedad, demostró que estamos listos para actuar. Y eso es lo que queremos llevar a más espacios públicos, eventos deportivos, rutas ciclistas o comunidades alejadas”, afirmó Barranco, destacando la importancia de la innovación aplicada al bienestar social.

El sistema de CrecerLab combina tecnología de drones de alta capacidad, inteligencia artificial para planificación de rutas seguras y protocolos médicos automatizados, permitiendo que los equipos médicos lleguen al punto de emergencia antes que las unidades terrestres.

La empresa explicó que este avance es el resultado de meses de investigación y desarrollo, con pruebas de vuelo, calibraciones de precisión y alianzas estratégicas con instituciones del sector salud y empresas privadas comprometidas con la innovación social.

CrecerLab invitó a instituciones públicas, organizadores de eventos y aliados del sector salud a integrarse a la fase piloto del proyecto, con el fin de ampliar la cobertura y construir un ecosistema colaborativo de respuesta rápida a emergencias.

“Queremos que cada gran evento en el país pueda contar con esta tecnología. No reemplaza al personal médico, pero lo complementa al reducir los minutos críticos entre la emergencia y la atención”, enfatizó Barranco.

Este primer despliegue exitoso confirma el compromiso de CrecerLab con la innovación tecnológica al servicio de la sociedad, demostrando que el uso de drones puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer los sistemas de salud y seguridad pública en República Dominicana.

Sobre CrecerLab:

CrecerLab es un laboratorio de innovación dominicano dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas para problemas sociales y empresariales, utilizando drones, inteligencia artificial, robótica y realidades mixtas. Su misión es promover un futuro más seguro, eficiente y conectado mediante la tecnología aplicada al bienestar humano.

