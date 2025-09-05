DRIJA impulsa la experiencia “Renueva tu Cocina” con exclusivo evento culinario

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La reconocida marca de electrodomésticos empotrables DRIJA, Cuisine By Electrodom, presentó su innovador concepto “Renueva tu Cocina”, a través de un evento culinario exclusivo celebrado en la sucursal de Cuisine, avenida 27 de Febrero No. 393, en Santo Domingo.

Asistentes felices en el Cooking on Cheers de DRIJA, Cuisine By Electrodom

La actividad reunió a clientes, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, quienes disfrutaron de una velada donde se fusionaron la gastronomía, la innovación tecnológica y el diseño de cocinas modernas.

Mariangel López y Claudia Laso

El encuentro fue conducido por Karina Fabián y contó con la participación especial de la chef Heidy Laura Luna, quien ofreció una experiencia culinaria interactiva y cercana, compartiendo técnicas y secretos de cocina con los asistentes.

Anier Barros y Airam Toribio

Los invitados pudieron degustar un menú especialmente diseñado para la ocasión, que incluyó Parmentier con finas hierbas, lomo de cerdo en salsa de hongos, ensalada Momory y Yoguen Frouz, platos preparados en vivo utilizando equipos de la marca.

La chef destacó cómo los hornos, estufas y extractores de DRIJA permiten una cocción más eficiente y precisa, facilitando la creación de recetas innovadoras y saludables.

Diógenes Cruz y Rosanna Fernández

El gerente de DRIJA en República Dominicana, Eduardo Ferreira, resaltó durante su intervención que la marca se ha consolidado como líder en electrodomésticos empotrables en el país, gracias a su compromiso con la calidad y la innovación.

“DRIJA ofrece soluciones modernas y de alta calidad para la cocina contemporánea. Nuestra misión es transformar los espacios culinarios en lugares funcionales y elegantes, donde la tecnología y el diseño van de la mano”, expresó Ferreira.

Montserrat Báez ,Karina Ramírez, Aida Cid y Saidy Fabián

El ejecutivo destacó que la empresa ofrece una amplia gama de productos, desde hornos y estufas hasta extractores, todos diseñados con el objetivo de integrarse perfectamente en cualquier estilo de cocina.

Los productos de DRIJA se distinguen por su diseño elegante y moderno, así como por la incorporación de tecnología de última generación, que permite una mayor eficiencia energética y resultados de cocción perfectos.

Elsa Ramírez y Karina Fabián

El evento también fue una oportunidad para que los asistentes conocieran de primera mano la versatilidad y la resistencia de los equipos, reafirmando el compromiso de la marca con el mercado dominicano.

Los participantes coincidieron en que la actividad no solo mostró la calidad de los electrodomésticos, sino que también ofreció un espacio de aprendizaje y disfrute en torno a la cocina.

Con esta iniciativa, DRIJA reafirma su liderazgo en el sector, consolidándose como la opción preferida para quienes buscan modernizar sus cocinas con estilo, tecnología y practicidad.

La experiencia “Renueva tu Cocina” se proyecta como el inicio de nuevas actividades que combinarán innovación, gastronomía y diseño, con el objetivo de seguir conectando con los amantes de la cocina en República Dominicana.