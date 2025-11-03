DREAM Project celebra 30 años empoderando a los jóvenes en la República Dominicana

Nueva York, Estados Unidos – DREAM Project celebró con gran éxito su 30 aniversario con una emotiva gala en la ciudad de Nueva York el pasado 22 de octubre, bajo el lema “From DREAMs to Reality”, un evento lleno de esperanza y gratitud. La velada reunió a amigos y líderes de la comunidad dominicana para conmemorar tres décadas de impacto educativo y social en la República Dominicana. Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo voluntario en 1995 se ha convertido en una organización educativa sin fines de lucro reconocida internacionalmente, que beneficia a más de 7,000 niños, jóvenes y familias cada año.

Durante la gala se rindió homenaje a Michel Zaleski, fundador visionario y presidente emérito de DREAM, y se reconoció a Lucy Doughty como DREAMer del Año por su generoso apoyo a los campamentos de verano de DREAM y su compromiso con la educación y las iniciativas comunitarias, las cuales ha prometido respaldar hasta el año 2030.

Entre los invitados especiales estuvieron el Congresista Adriano Espaillat, el Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, y el Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC por sus siglas en inglés), quienes celebraron los logros de los homenajeados y el impacto transformador de DREAM en la educación.

La gala contó con un discurso principal de Julissa Reynoso, ex Embajadora de los Estados Unidos en España y Andorra, quien compartió reflexiones sobre el liderazgo, el servicio y el poder de la comunidad.

El evento fue conducido por Genesis Suero, cuya calidez y carisma amenizaron la noche. Además, talentosos músicos de la Academia de Bachata de DREAM , con los alegres ritmos de la bachata, el merengue y la salsa, crearon el ambiente perfecto para iniciar la celebración.

Durante el evento, se celebró también una subasta benéfica con experiencias exclusivas y obras de arte, incluyendo un viaje a Cabarete con una visita al centro educativo de DREAM y piezas originales creadas por estudiantes de la organización. Cada oferta contribuye directamente a la misión educativa de DREAM. La subasta sigue disponible en línea, e invitamos a todos a conocer las opciones: https://givebutter.com/c/30-anniversary-gala/auction.

Gracias al apoyo de patrocinadores corporativos como Beachwold, JetBlue, Morgan Stanley, Time Equities Inc., Hispanic Federation, Liberty Coca-Cola, Barceló y miembros de la Junta Directiva y de la comunidad, DREAM superó su meta de recaudación de fondos y celebró tres décadas de logros compartidos, recordando a todos que, cuando soñamos juntos, no hay límites para lo que podemos alcanzar.

Más que una celebración, fue una promesa renovada de continuar transformando vidas a través de la educación.

Apoya la misión de DREAM haciendo una donación en www.dominicandream.org/donate.