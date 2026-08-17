Dr. Leonardo Aguilera llega a su primer año en Banreservas con grandes logros

Santo Domingo.- El doctor Leonardo Aguilera arriba a su primer año como presidente ejecutivo del Banco de Reservas con una gestión marcada por el financiamiento a los sectores productivos, el respaldo a la construcción y la vivienda, el apoyo al campo dominicano, la dinamización del mercado automotriz y la promoción de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.

Desde su llegada a Banreservas, en agosto de 2025, Aguilera ha enfocado su gestión en consolidar a la entidad como un instrumento financiero de apoyo al crecimiento económico del país, trabajando con eficiencia, transparencia y sentido de responsabilidad institucional.

Su administración se ha desarrollado en consonancia con la política económica y social del presidente Luis Abinader, orientada a respaldar a los sectores que producen, generan empleos y movilizan la economía dominicana.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, Banreservas desembolsó más de RD$282,430.2 millones mediante préstamos, reafirmando su liderazgo como entidad de intermediación financiera y su papel como socio estratégico de familias, emprendedores, productores y empresas.

De ese monto, RD$135,349.7 millones fueron destinados directamente al financiamiento de sectores productivos, equivalentes al 47.9 % del total desembolsado, beneficiando a 34,873 clientes vinculados a mipymes, agropecuaria, comercio, manufactura, turismo, vivienda y otras áreas de alto impacto económico.

Como parte de esa visión, Aguilera ha reiterado que Banreservas continuará colocando su capacidad financiera al servicio de los sectores que producen, generan oportunidades y sostienen el desarrollo de la República Dominicana.

“Este primer año ha sido una etapa de trabajo intenso, orientada a que el crédito llegue donde tiene que llegar: a las familias, a los productores, a las pequeñas y medianas empresas, a los constructores, a los emprendedores y a los sectores que impulsan el desarrollo del país”, expresó.

Financiamiento a sectores productivos

Uno de los ejes centrales de este primer año ha sido el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas, sector clave para el empleo, la innovación y el movimiento económico en todo el territorio nacional.

La Expo Pymes Banreservas 2026 cerró con financiamientos superiores a RD$17,200 millones, destinados a pequeños y medianos negocios de diversos sectores. Durante la jornada fueron recibidas más de 25,000 solicitudes de crédito, reflejo de la confianza del sector empresarial en la entidad y de la demanda de financiamiento para capital de trabajo, expansión, modernización e inversión productiva.

La feria no solo permitió canalizar recursos, sino también ofrecer orientación financiera, acompañamiento y herramientas para fortalecer la sostenibilidad de los negocios.

Como parte de esa misma línea de apoyo al emprendimiento, Banreservas anunció la disponibilidad de RD$5,000 millones en nuevos financiamientos para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, en el marco de la segunda edición del Summit Mujer Pymes Banreservas, iniciativa desarrollada junto a Mastercard para promover el emprendimiento femenino, la inclusión financiera y la capacitación empresarial.

El campo dominicano también ha recibido un respaldo significativo durante este primer año. Banreservas dispuso RD$12,000 millones para financiar el Programa de Pignoración de Arroz correspondiente al período 2026-2027, con tasa preferencial de 7 %, como parte del respaldo a productores y molineros.

Este financiamiento busca contribuir a la estabilidad de la producción arrocera, fortalecer la seguridad alimentaria y proteger una actividad de alto impacto económico y social en las zonas rurales.

Para Aguilera, el apoyo al arroz tiene una dimensión económica y social, debido a que se trata de uno de los principales productos de la canasta básica y de una actividad que genera miles de empleos directos e indirectos en distintas regiones del país.

Vivienda, construcción y diáspora

La construcción y el acceso a la vivienda han ocupado un lugar relevante dentro del primer año de Aguilera en Banreservas, como parte de su rol como ejecutor de la política del presidente Luis Abinader dirigida a ampliar las oportunidades de desarrollo, facilitar soluciones habitacionales y dinamizar sectores con alto impacto en la economía nacional.

La entidad financió íntegramente los 700 apartamentos del residencial San José, en Santo Domingo Norte, dentro del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, con una inversión aproximada de RD$1,600 millones y facilidades para los adquirentes.

Asimismo, Banreservas financió la adquisición de 60 apartamentos del proyecto Nuevas Esperanzas II, en Boca Chica, por más de RD$117 millones, beneficiando a igual número de familias.

Estos proyectos se suman a otros complejos habitacionales respaldados por el Banco, como Hato Nuevo, Pablo Mella Morales II y Ciudad Real Ecológica, que forman parte del esfuerzo institucional por ampliar el acceso a viviendas dignas y acompañar las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.

Durante este primer año, Aguilera también fortaleció la estrategia de Banreservas dirigida a los dominicanos residentes en el exterior, especialmente mediante ferias inmobiliarias internacionales.

La Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en Nueva York y Lawrence concluyó con financiamientos superiores a RD$5,118 millones. Durante cinco días fueron atendidos 7,847 clientes, consolidando esta plataforma como un puente financiero entre la diáspora dominicana y el desarrollo inmobiliario nacional.

En Europa, la Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas en Madrid alcanzó preaprobaciones por más de RD$3,798 millones, con un crecimiento de 111 % en volumen de negocios respecto a la edición anterior. Además, se realizaron desembolsos interinos por más de RD$2,141 millones a constructoras participantes.

Estas ferias han permitido que dominicanos residentes en Estados Unidos y Europa encuentren mecanismos confiables para invertir en su país, adquirir viviendas y participar directamente en la expansión del sector inmobiliario dominicano.

Proyectos estratégicos y dinamización económica

El sector automotriz también recibió un importante impulso durante el primer año de gestión.

La tradicional Expomóvil Banreservas cerró con financiamientos superiores a RD$8,653 millones y la venta de más de 3,800 vehículos, superando en más de RD$1,000 millones los resultados de la edición anterior.

Durante la feria, Banreservas recibió solicitudes de financiamiento por más de RD$25,000 millones, lo que evidencia la fortaleza de la demanda y la confianza de consumidores, concesionarios y empresas en las facilidades ofrecidas por la entidad.

Los financiamientos abarcaron vehículos nuevos, comerciales, usados, híbridos y eléctricos, impactando tanto a familias como a emprendedores y empresas que requieren transporte para sus actividades productivas.

La gestión de Aguilera también ha respaldado proyectos de infraestructura de alto impacto nacional. Entre ellos se destaca la termoeléctrica Manzanillo Power Land, cuya construcción contó con un financiamiento conjunto de Banreservas y AFI Reservas por US$345 millones, dentro de una estructura financiera orientada a fortalecer la generación eléctrica del país.

Este tipo de operaciones confirma la capacidad de Banreservas para acompañar proyectos de gran escala vinculados a sectores estratégicos, como energía, infraestructura y desarrollo territorial.

Otro rasgo distintivo del primer año de Aguilera ha sido su estrategia de cercanía y articulación con actores económicos, financieros, empresariales e institucionales, manteniendo una línea de trabajo basada en eficiencia, transparencia y coordinación con los objetivos nacionales de desarrollo.

Desde el inicio de su gestión, el presidente ejecutivo de Banreservas sostuvo encuentros con representantes de la banca, empresarios, líderes industriales, organismos reguladores y misiones de organismos internacionales, con el objetivo de escuchar, coordinar y alinear esfuerzos en favor de la estabilidad y el crecimiento económico.

El primer año del doctor Leonardo Aguilera al frente de Banreservas se resume en una gestión enfocada en llevar financiamiento donde la economía lo necesita: a las mipymes, al campo, a la construcción, a las familias que buscan vivienda, a los dominicanos del exterior, al sector automotriz, al turismo, al comercio, la manufactura y a grandes proyectos estratégicos.

Estos resultados consolidan a Banreservas como una institución clave para el desarrollo económico y social del país, y proyectan la gestión de Aguilera como una etapa de continuidad, fortalecimiento y expansión del impacto del Banco en la vida productiva nacional.

Al arribar a su primer año como presidente ejecutivo, el doctor Leonardo Aguilera encamina a Banreservas hacia la celebración de sus 85 años con una agenda centrada en financiamientos, cercanía, inclusión económica, apoyo sectorial, eficiencia, transparencia y compromiso con el desarrollo de la República Dominicana, en coherencia con la visión de gobierno del presidente Luis Abinader.