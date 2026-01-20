DP World y Punta Cana Free Trade Zone fortalecen los servicios del Air Cargo Hub Punta Cana con la incorporación de nuevo carguero internacional

Punta Cana, La Altagracia. – DP World en República Dominicana y Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), empresa del Grupo Puntacana, anunciaron el vuelo inaugural de Uniworld Air Cargo en el Punta Cana Air Cargo Hub, marcando la incorporación de la aerolínea a esta plataforma multimodal gestionada en alianza por ambas entidades, un hito que amplía la oferta de servicios de carga aérea en la región.

En 2022, las dos organizaciones firmaron una alianza estratégica para desarrollar este centro logístico, combinando la experiencia global y los estándares de clase mundial de DP World con la posición estratégica y conectividad del Aeropuerto de Punta Cana (PUJ). Este acuerdo consolidó el liderazgo internacional de ambas empresas, uniendo infraestructura global y conectividad aérea en una sola propuesta.

Con la llegada del nuevo avión carguero, se inicia un servicio regular de transporte aéreo orientado al movimiento de mercancías en tránsito desde Suramérica, Centroamérica y el Caribe hacia Europa. El servicio operará con dos frecuencias semanales —los sábados y los martes— y permitirá movilizar un promedio de 120 toneladas mensuales.

Las operaciones se enfocarán en carga perecedera como flores y frutas, productos farmacéuticos, paquetería y carga seca. Las mercancías se conectarán desde Colombia, Ecuador y Perú con vuelos comerciales de alta frecuencia hacia ciudades como Madrid, Frankfurt y Londres, con la posibilidad de incorporar Canadá en el futuro.

“Este avance refuerza la visión estratégica de ambas empresas: convertir a Punta Cana en un punto clave de conexión regional, ofreciendo mayor conectividad internacional para exportadores e importadores, servicios más estables y predecibles, y contribuyendo a la dinamización de la economía, incrementando la competitividad frente a otras plataformas logísticas de la región”, afirmó Manuel Martínez, CEO de DP World en República Dominicana.

Punta Cana Air Cargo Hub cuenta con una infraestructura moderna que garantiza eficiencia y rapidez en el manejo de carga. En esta terminal de carga aérea, el volumen total movilizado al corte del año 2025 alcanzó más de 33,000 toneladas, incluyendo importación, exportación y tránsito; lo que representa un incremento del 15% respecto al año 2024. Dispone aproximadamente 4,000 metros cuadrados de cuartos fríos para productos perecederos, procesos especializados para carga en tránsito con tiempos reducidos de transferencia, rampas y conexiones directas para vuelos cargueros y comerciales, además de servicios de seguridad y equipos especializados para distintos tipos de mercancía.

“Este proyecto marca un hito para la región, consolidando a Punta Cana como un centro estratégico para la innovación y la logística aérea. Con esta infraestructura, no solo fortalecemos la conectividad internacional, sino que también impulsamos el desarrollo económico y la generación de empleos de calidad en la zona”, expresó Ebell De Castro, gerente general de Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ).

Asimismo, Romen González, CEO de UniWorld Air Cargo, enfatizó que “la inauguración de este vuelo desde Punta Cana representa mucho más que la apertura de una nueva ruta para UniWorld Air Cargo; es la ejecución de una visión estratégica que posiciona al Air Hub de Punta Cana como una puerta a Europa. Este es un día significativo para nuestra operación, para nuestros clientes y para el equipo humano que hace posible cada vuelo. Desde Punta Cana seguimos construyendo conexiones que impulsan el comercio, fortalecen la confianza y generan oportunidades reales para la región”.

Este nuevo servicio se suma a la llegada del primer avión carguero en 2024, que permitió validar la infraestructura y los procesos especializados de la terminal, sentando las bases para la expansión actual y el incremento sostenido del tránsito de carga internacional.