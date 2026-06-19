Dominicanos en NY exigen al Consulado RD-NY no violar la Ley 379-81 sobre jubilados y pensionados

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad están exigiendo al consulado de la República Dominicana en esta ciudad que no viole la Ley 379-81 sobre jubilados y pensionados, ya que mantiene a una gran cantidad de personas pensionadas trabajando (cobrando) en la sede consular, como lo denunciara el Partido Fuerza del Pueblo (FP-NY).

La Ley 379-81 establece la incompatibilidad de percibir una pensión y un salario del gobierno simultáneamente. No se pueden cobrar ambos al mismo tiempo, expresan los quisqueyanos en el documento.

La única excepción a esta regla aplica a los pensionados del sector privado o a quienes reciben pensiones especiales que no provienen del Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado.

El partido FP en NY denunció la semana pasada, por medio de su secretario general, Odell Suero, que un grupo de empleados del consulado estaría recibiendo pensiones especiales del Estado dominicano de RD$30,000, RD$50,000, RD$75,000 y hasta RD$125,000 mensuales, sin que esto implicara el cese de sus funciones en la sede consular.

Entre los pensionados figuran Elías Barrera Corporán, Julio Feliz, Mercedes Serrulle, Rolando Machado, Sarah García y Rafael Salazar, entre otros.

Solicitan a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, que investigue el caso, como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información.

El mes pasado, la misma organización política denunció un supuesto esquema de cobros excesivos en el consulado: facturación paralela y prácticas abusivas que consisten en facturas computarizadas oficiales de 100 dólares por poderes consulares.

Al mismo tiempo, una factura manual adicional de 60 dólares; un incremento de 10 dólares en la doble ciudadanía; 20 dólares extra en cartas de ruta; hasta 60 dólares por servicios VIP en permisos de viaje para menores; y un dólar por cada fotocopia, entre otros.

Señalan que las autoridades consulares han preferido mantener el silencio ante estas denuncias de la FP, partiendo de quien “quien calla, otorga”, lo cual significa que el silencio de una persona ante una afirmación, acusación o propuesta se interpreta como aprobación, consentimiento o aceptación.

Entre los firmantes figuran Héctor Madera, Isidro Báez, Claudia de los Santos, Josefina Parra, Melanio Rivera, Jesús Ml. Valentín, Hugo Perdomo, Gregorio Guzmán, Rodolfo Luna, Orquídea Rodríguez, Carlos Marrero, y Elvyn Contreras, entre otros.