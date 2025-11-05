Dominicana gana el primer lugar en el Concurso Panamericano de Coctelería 2025

Santo Domingo.- María Bonilla, egresada del programa Learning for Life, conquistó el primer lugar en el Concurso Panamericano de Coctelería 2025, realizado en Medellín, Colombia, bajo la organización de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT).

Learning for Life es uno de los programas sociales auspiciados por Diageo, la compañía líder mundial en bebidas premium. En el país, este se ha consolidado como un pilar esencial en la formación de jóvenes dominicanos en áreas como bartender, servicio de restaurante y mixología, incorporando este año un curso avanzado en coctelería. Además de impulsar la inserción laboral, el programa destaca por su alto nivel de excelencia y capacitación integral.

Bonilla, quien también es estudiante de la Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas A&B Masters, durante la competencia demostró una impecable ejecución técnica detrás de la barra y un destacado dominio teórico. Su desempeño la llevó a obtener una de las calificaciones más altas del certamen, consolidando un triunfo que refleja la calidad de la formación y el impacto positivo del programa en el desarrollo profesional de sus participantes.

“Este triunfo es una muestra del potencial que tienen los jóvenes dominicanos cuando se les da acceso a una plataforma de calidad. Esto reafirma el compromiso de Diageo de seguir transformando vidas a través de la educación en oficios, así como elevar los estándares de formación y profesionalización en el sector gastronómico,” indicó Adriana Pocaterra, Country Manager de Diageo en el país.

Por su parte, Juan Febles, presidente de la Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas A&B Masters, comentó que contar con el programa Learning for Life, y el invaluable apoyo de aliados estratégicos como Diageo, es fundamental para elevar el nivel educativo del sector.

De su lado, Bonilla expresó que “este logro es la prueba de que el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa. Estoy profundamente agradecida con Learning for Life y A&B Master por darme las herramientas y la confianza para competir en este nivel”.

Hasta la fecha, más de 9,000 jóvenes se han beneficiado de Learning for Life, de los cuales más del 85 % ha logrado incorporarse al mercado laboral o emprender su propio negocio. Estos resultados evidencian la calidad y rigurosidad de las certificaciones impartidas, así como el enfoque integral del programa.