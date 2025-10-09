Dodgers aprovechan error de Filadelfia y aseguran pase a la Serie de Campeonato

Bartolo García

Los Ángeles. – En un final dramático y cargado de tensión, los Dodgers de Los Ángeles dejaron en el terreno a los Phillies de Filadelfia para sellar su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

El desenlace llegó en la parte baja de la novena entrada, con el marcador empatado y las bases llenas. Con dos outs, el joven lanzador Orion Kerkering cometió un error crucial que marcó la diferencia.

¡QUÉ FINAL DRAMÁTICO!



¡LOS DODGERS ELIMINAN A PHILLIES Y AVANZAN A LA SERIE DE CAMPEONATO!pic.twitter.com/UHYelLNBC4 — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) October 10, 2025

En lugar de completar un tiro rutinario a la primera base, Kerkering lanzó hacia el plato buscando evitar la carrera de la victoria. El disparo fue errático, y la pelota se le escapó al receptor, permitiendo que el corredor anotara y desatara la locura en el Dodger Stadium.

La jugada fue un auténtico jarro de agua fría para los Phillies, que habían logrado mantener el duelo igualado gracias a una sólida actuación de su bullpen en los episodios intermedios.

Los Dodgers, por su parte, mostraron paciencia ofensiva y supieron capitalizar la oportunidad cuando más lo necesitaban, demostrando la experiencia de un equipo acostumbrado a los momentos de máxima presión.

El manager de Filadelfia, Rob Thomson, defendió la decisión de su lanzador pero admitió que la ejecución fue errada: “Kerkering es un muchacho con mucho futuro, pero en este nivel los pequeños detalles deciden juegos”.

Del lado angelino, el dugout celebró a lo grande. El mánager Dave Roberts elogió la capacidad de su equipo para mantenerse enfocado: “Nunca dejamos de creer. Esta es la clase de victoria que define a un grupo y que nos impulsa hacia lo que viene”.

Los fanáticos en las gradas no ocultaron su emoción. Más de 50 mil personas explotaron en júbilo cuando el corredor cruzó el plato y los Dodgers aseguraron la serie, dejando claro que siguen siendo candidatos serios al título.

Con esta victoria, Los Ángeles cerró la serie divisional con contundencia, dejando fuera a unos Phillies que habían mostrado gran nivel en la ronda anterior, pero que esta vez se quedaron cortos frente a la consistencia de los angelinos.

El bateo oportuno de figuras como Mookie Betts y Freddie Freeman también fue determinante, ya que mantuvieron constante presión sobre el pitcheo rival durante todo el encuentro.

La derrota para Filadelfia resultó dolorosa, no solo por la eliminación, sino porque se produjo por un error de fundamentos en un momento decisivo, algo que suele pesar en la memoria colectiva de una franquicia.

Para los Dodgers, en cambio, la clasificación significa un paso más hacia su objetivo: regresar a la Serie Mundial y sumar un nuevo campeonato a su rica historia reciente.

Ahora, el equipo angelino espera rival para la Serie de Campeonato, donde buscarán mantener la inspiración y aprovechar la inercia de un triunfo que ya forma parte de los momentos memorables de su trayectoria en playoffs.

#eljacaguero #MLB #Dodgers #Phillies #Beisbol