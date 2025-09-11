Doctora Elsa Rollán encabezará la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular 2025–2027

Bartolo García

Santo Domingo, RD. — La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE) anunció la conformación de su nueva Junta Directiva para el período 2025–2027, la cual estará presidida por la doctora Elsa Rollán Saint Amand, reconocida cirujana vascular y endovascular.

La nueva gestión asume bajo el lema “Por una sociedad científica más integrada, formativa y moderna”, con un plan de trabajo que busca fortalecer la excelencia clínica, ampliar las oportunidades de formación continua y descentralizar la actividad académica hacia distintas regiones del país.

En sus palabras de presentación, la doctora Rollán expresó que la misión de esta etapa será consolidar una visión inclusiva y moderna, al tiempo de impulsar a las nuevas generaciones de especialistas. “Estamos comprometidos con la excelencia en cirugía vascular. Una sociedad unida, conectada a estándares internacionales, hace la diferencia”, subrayó.

La Junta Directiva 2025–2027 está integrada por un equipo de médicos especialistas con amplia trayectoria en el área. Como vicepresidente figura el doctor Nelson Encarnación, mientras que el doctor Porfirio García Rojas fungirá como secretario y el doctor Lenin Roa Andrés ocupará la posición de tesorero.

El doctor Pedro Mera Almonte asumirá la coordinación de la región norte, el doctor Miguel González Toribio será el coordinador académico, la doctora Karol Lajam Longo tendrá a su cargo la coordinación de protocolo, y la doctora Mariely Ramos Peralta será responsable de relaciones públicas.

La doctora Rollán señaló que este equipo fue conformado con el objetivo de combinar experiencia, innovación y un enfoque de integración nacional, lo que permitirá acercar la labor científica de la sociedad a más médicos en todo el territorio.

Uno de los ejes principales del nuevo plan será el fortalecimiento de la educación médica continua, con iniciativas académicas diseñadas para actualizar a los especialistas y acompañar a los médicos en formación. La presidenta enfatizó que la capacitación permanente es clave para garantizar la calidad de la atención.

La descentralización de las actividades científicas será también una prioridad, con la organización de conferencias, talleres y congresos en diferentes ciudades del país, buscando integrar a los profesionales de la salud más allá de Santo Domingo.

La nueva directiva manifestó además su interés en estrechar lazos con sociedades internacionales de cirugía vascular y endovascular, con el propósito de intercambiar conocimientos, implementar nuevas tecnologías y reforzar los estándares de práctica clínica en República Dominicana.

El vicepresidente, doctor Nelson Encarnación, aseguró que esta gestión dará continuidad a los proyectos iniciados por directivas anteriores, incorporando nuevas ideas que promuevan el crecimiento institucional.

De igual manera, el tesorero doctor Lenin Roa Andrés subrayó el compromiso de garantizar un manejo transparente de los recursos de la sociedad, siempre orientado al beneficio de sus miembros y de la comunidad médica nacional.

La coordinadora de relaciones públicas, doctora Mariely Ramos Peralta, destacó que otro de los objetivos será motivar a los jóvenes médicos a interesarse en la especialidad y en la vida gremial, creando espacios de participación que fortalezcan el futuro del área.

La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular agrupa a los especialistas dedicados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema arterial y venoso. Sus acciones se enfocan en la investigación, la educación médica continua y la promoción de buenas prácticas clínicas al servicio de la población.

Con esta nueva directiva, la SDCVE reafirma su compromiso de avanzar hacia una etapa de modernización, integración y crecimiento, asegurando que la cirugía vascular y endovascular en República Dominicana continúe a la altura de los más altos estándares internacionales.