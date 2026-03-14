Doctor Fadul respalda actuación de Salud Pública en medio de polémica sobre su consulta

Bartolo García

El doctor José Ernesto Fadul Fadul valoró de manera positiva la actuación del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana y del ministro Víctor Atallah, a quien calificó como “un hombre sensato y un médico brillante”, en medio de la polémica mediática surgida tras denuncias públicas relacionadas con su consulta médica.

El especialista ofreció sus declaraciones luego de que se generara un debate en medios de comunicación sobre su práctica profesional, situación que motivó la intervención de las autoridades sanitarias para realizar procesos de verificación y supervisión.

Fadul explicó que ha colaborado plenamente con las revisiones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y aseguró que su ejercicio médico se desarrolla dentro de los parámetros establecidos por la ley y las normativas sanitarias vigentes en el país.

“Quiero felicitar al ministro de Salud Pública por ser un hombre tan sensato y un médico brillante que cumple la ley, como la cumplo yo”, expresó el doctor al referirse a la gestión de las autoridades frente a la situación.

El médico también indicó que personal técnico del ministerio ha visitado su consultorio en varias ocasiones para inspeccionar las instalaciones y verificar los procedimientos médicos que se realizan en el centro.

Según explicó, diferentes departamentos de la institución han realizado al menos cinco visitas de supervisión, sin que hasta el momento se haya detectado ninguna irregularidad en el funcionamiento de su consulta.

“Han venido cinco veces aquí de diferentes departamentos y no han encontrado ninguna irregularidad porque yo no escondo nada. Todo está a la vista pública”, afirmó el especialista al referirse a las inspecciones realizadas por las autoridades.

Fadul resaltó además que su trabajo médico se desarrolla bajo un modelo de atención multidisciplinaria, en el que participan profesionales de distintas áreas como pediatría, neurología, psicología, psiquiatría y terapias especializadas, con el objetivo de ofrecer una atención integral a los pacientes.

El doctor también destacó su trayectoria profesional de varias décadas, así como su formación académica en España, señalando que a lo largo de su carrera siempre ha procurado cumplir con las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Las declaraciones del especialista se producen en medio del debate público generado por denuncias difundidas en distintos medios de comunicación, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a realizar evaluaciones técnicas para verificar el cumplimiento de los protocolos y normativas que regulan el ejercicio de la medicina en el país.

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