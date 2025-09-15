Doctor Eduard García del Orbe alcanza los 600 embarazos en su consulta de fertilidad

El doctor Eduard García del Orbe compartió que su consulta especializada en Biología de la Reproducción Humana llegó a los 600 embarazos logrados desde 2019, consolidándose como referente para las parejas que buscan solución a la infertilidad.

“El conteo de cada embarazo es una motivación y la confirmación de que lo estamos haciendo bien”, afirmó el especialista al celebrar el nuevo hito.

El médico recordó la evolución de sus resultados: 100 embarazos en 2020, 200 en 2021, 300 en 2022, 400 en 2023 y 500 en abril de 2024. Cada cifra, dijo, animó a otras parejas a confiar en el proceso y evidenció la efectividad de los protocolos que aplica.

García del Orbe explica que su práctica se basa en una evaluación exhaustiva de la pareja y en tratamientos personalizados de baja y alta complejidad, siempre con el objetivo de invertir un tiempo de calidad.

El doctor subraya que el éxito es fruto de un trabajo conjunto: “Cada embarazo es un esfuerzo compartido entre la pareja y nuestro equipo; esa relación cercana ha sido tan fuerte que muchos pacientes se han convertido prácticamente en compadres”.

Testimonios difundidos en redes sociales respaldan esa cercanía.

García del Orbe atribuye además que los resultados se logran gracias a un equipo multidisciplinario que integra ginecología, andrología, nutrición y apoyo emocional.

García del Orbe recomendó acudir a consulta después de doce meses de relaciones sin anticoncepción en mujeres menores de 35 años, y a los seis meses si son mayores, e instó a los hombres a evaluarse, recordando que el factor masculino también incide de manera importante en la infertilidad.

El Dr. Eduard García del Orbe, especialista en Andrología y Cirugía Laparoscópica, atiende en el Centro Médico Docente Siglo 21, edificio Dr. Reynaldo Almánzar, suite 109. Informes y citas: 809‑725‑4190 / 809‑769‑3133, Instagram @biologiadelareproduccionhumrd.