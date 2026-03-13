Distrito Educativo 08-08 promueve uso responsable de la tecnología en la primera infancia

Bartolo García

Licey al Medio, Santiago.– El Distrito Educativo 08-08 realizó la conferencia “La Tecnología en la Primera Infancia: retos y oportunidades”, con el objetivo de orientar a familias y docentes sobre el uso responsable de las tecnologías en el desarrollo de los niños.

La actividad reunió a unas 140 personas, entre técnicos educativos, directores de centros, docentes, padres y madres, interesados en conocer cómo el uso de dispositivos digitales influye en las primeras etapas del aprendizaje infantil.

El encuentro se llevó a cabo el 12 de marzo de 2026 en el Salón Cerema del ISFODOSU, ubicado en el municipio Licey al Medio.

La conferencia fue impartida por la Wanda Román Santana, quien abordó los principales retos y oportunidades que representan las tecnologías digitales en las primeras etapas del desarrollo infantil.

Durante su exposición, la especialista explicó la importancia del acompañamiento de los adultos en el uso de la tecnología, resaltando que la orientación de padres y docentes es clave para que los dispositivos se conviertan en herramientas de aprendizaje y no en un factor que afecte el desarrollo de los niños.

El evento contó con la presencia del director del distrito educativo, Fernando Contreras, quien ofreció las palabras de bienvenida y destacó la importancia de generar espacios de formación para la comunidad educativa.

También participaron el coordinador curricular de la Regional 08 de Educación, Freddy Guzmán, junto a las representantes del Nivel Inicial Engracia Parra y Maribel Frías.

La iniciativa forma parte de los programas impulsados desde el Nivel Inicial del distrito, coordinado por la maestra Silveria Martínez, orientados a fortalecer la relación entre la escuela y las familias.

Con este tipo de actividades, el Distrito Educativo 08-08 busca promover prácticas pedagógicas y de crianza que favorezcan el desarrollo integral de los niños, especialmente en un contexto donde la tecnología forma parte cada vez más presente de la vida cotidiana.

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