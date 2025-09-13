Director IAD encabeza apertura Feria Agropecuaria en municipio La Victoria

LA VICTORIA, Santo Domingo Norte: El director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), agrónomo Francisco Guillermo García, encabezó este sábado la apertura de una Feria Agropecuaria en este municipio, perteneciente a la provincia Santo Domingo, con el objetivo de que las familias de la zona puedan adquirir alimentos a bajos precios, acorde con la política social del presidente Luis Abinader.



El director general García escuchó los detalles sobre las ventas de rubros agropecuarios a bajos precios del encargado del Departamento Ozama del IAD, Gerardo Cruz, quien destacó que entre los productos alimenticios se encuentran arroz, plátano, yuca, guineo, yautía, coco, aguacate, batata, naranja, limones, pulpa de jugos, carnes de res, cerdo y pollo, así como huevos, pimienta, caña de azúcar, ajíes, especias en general, junto a otras ofertas que hacen atractiva la actividad.



“Estas ventas de alimentos a bajos precio son una continuación de la Primera Feria Agropecuaria que celebramos en este municipio de La Victoria en honor a San Antonio de Padua, el pasado 13 de junio de este mismo año 2025, con el lema Todos Unidos por el Desarrollo del Municipio”, expresó el titular del organismo rector de la Reforma Agraria.



De su lado, el encargado del Departamento Regional Ozama, con oficinas en la comunidad Hacienda Estrella, de Santo domingo Norte, de los asentamientos campesinos AC-40 La Estrella, AC-45 y AC-49, de la referida zona, entre otros proyectos de producción agrícola.



El encargado departamental Gerardo Cruz resaltó la participación de los parceleros y productores en la Feria Agropecuaria de La Victoria, así como la asistencia de la población a abarrotó el área frontal del parque municipal para adquirir productos de la canasta diaria, saludables y a precios asequibles.



El titular del IAD recorrió los puestos de ventas de los productos del campo en compañía del subdirector general Luis Freddy Guzmán y Cándido Vargas, enlace de todos los departamentos regionales de la institución.