Director de Prensa Presidencia RD se reúne en NY con medio centenar de periodistas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El director de prensa de la Presidencia de la República Dominicana, Alberto Caminero, sostuvo un encuentro la mañana de miércoles con más de 50 periodistas y comunicadores dominicanos que ejercen para diferentes medios y residen en esta ciudad.

Caminero, un periodista de larga data, reconoció y llamó por sus nombres al 90% de los asistentes, y destacó la importancia de mantener una relación cercana, transparente con los comunicadores, «porque el objetivo es de fortalecer los vínculos y acercar la política comunicacional del gobierno dominicano con la diáspora”.

«Soy un periodista que ha vivido de lo que ustedes viven. He estado en redacciones, he sido productor y coproductor de programas. Sé lo que necesita un medio de comunicación, por eso quiero que me vean como un representante de ustedes en el gobierno del presidente Luis Abinader», precisó.

Uno de los temas centrales abordados fue el apoyo a las pensiones de los periodistas. Caminero afirmó que se trata de una lucha que siempre ha defendido como gremialista, porque «no es justo que un periodista sea pensionado cuando ya no pueda caminar o su salud está deteriorada. Las pensiones deben garantizar dignidad después de décadas de servicio”, sostuvo.

«El presidente Abinader retomó esta política y yo me comprometo a revisar los casos, tanto en RD, NY, Boston, Miami y otros lugares, donde hay colegas que han entregado su vida al oficio y merecen ese reconocimiento», indicó.

El funcionario también habló sobre la distribución de la publicidad oficial, garantizando que será transparente y equitativa: «Todo aquel que tenga un programa o un medio, sea digital, de radio o de televisión, cumpliendo con los requisitos de ley, tendrá nuestro respaldo», subrayó.

«Pero quien no tenga un medio real no podrá recibir publicidad. La distribución será equilibrada, objetiva y transparente, porque el presidente Abinader ha demostrado un firme compromiso con la lucha anticorrupción y con el apoyo democrático a los medios de comunicación», expresó.

Caminero valoró la intervención de los periodistas, añadiendo «ustedes convierten en noticias cosas que ocurren aquí y repercuten allá. No han perdido la conexión con el país y yo voy a valorar bastante eso» proclamó.

El cónsul dominicano Jesús -Chu- Vásquez también valoró de positivo el encuentro, resaltando el esfuerzo de Caminero por acercar al gobierno con los comunicadores de la diáspora y reconociendo la importancia de mantener informada y orientada a la comunidad dominicana en el exterior.

Los periodistas y comunicadores presentes coincidieron en destacar el encuentro como un ejercicio positivo, necesario y transparente, en el que se expusieron inquietudes y propuestas, valorando que se les abran espacios de diálogo directo con el gobierno dominicano y que se reconozca la importancia de su rol en la orientación y fortalecimiento de la comunidad en el exterior.

La reunión se llevó a cabo en el local de Cultura, ubicado en la avenida Amsterdam con la calle 180, en el Alto Manhattan.