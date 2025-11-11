Diputado alerta sobre deterioro en servicio del Registro Mercantil y llama a Industria y Comercio a evitar total colapso

Santiago. – El diputado Félix Michell Rodríguez, se unió hoy en solidaridad con representativos de diversos sectores empresariales y profesionales del país, que manifiestan sus quejas por el deterioro que existe en el servicio del Registro Mercantil en varias demarcaciones del país.

De esta forma el representante de la provincia de Santiago, en la Cámara de Diputados, se unió a las voces que manifiestan sus quejas por el retroceso que se viene produciendo en un servicio, cuyo trámite se tomaba horas, o días y que actualmente muchos casos se toman meses para el otorgamiento de dichos registros.

“Sabemos que el Registro Mercantil se expide en las diferentes sedes de la Cámara de Comercio y Producción en cada demarcación, pero es un servicio que está sujeto a la supervisión y fiscalización del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, por lo que llamamos a dicho ministerio a que intervenga y dé una explicación al respecto, ya que la actual situación está creando muchos inconvenientes”, aseguró Félix Michell Rodríguez.

Dijo que se ha hecho eco de frecuentes quejas que se expresan sobre el deterioro de los servicios y que todos coinciden en que la centralización en torno a la Cámara de Comercio del Distrito Nacional, es lo que ha creado, lo que ellos califican como la ineficiencia lesiva más graves de las últimas décadas, que la han convertido en una degradación sistémica para la obtención del Registro Mercantil.

“Según algunos testimonios esos problemas se agudizaron desde finales de 2024 tras la implementación de un nuevo sistema informático de Registro Mercantil liderado por la Cámara de Comercio de Santo Domingo, el cual obligó a las cámaras regionales a depender de los criterios de análisis de Santo Domingo, contradiciendo su autonomía legal, por lo que el problema se ha replicado en todo el país”, aseguró.

Manifestó que, por ser el Registro Mercantil, en términos jurídicos, una función administrativa delegada, no debe de constituirse en una dependencia orgánica ni administrativa exclusiva de la Cámara de Comercio, sino en una función pública que la ley le encomienda ejecutar y el Estado debe tener una respuesta ante el deterioro de dicho servicio.

“De lo que se trata, es de un servicio vital para el desarrollo de importantes proyectos, de permisos que se otorgaban en horas y no vemos la razón de que dicho servicio se haya deteriorado de una forma tal, que se tenga que esperar meses para obtener un Registro Mercantil, por lo que Industria y Comercio debe de intervenir de manera urgente y buscar una solución”, indicó el diputado de la Fuerza del Pueblo.

Dijo que es penoso ver declaraciones donde se califica de desorden lo que viene ocurriendo con el Registro Mercantil, además de que algunos profesionales y asesores, también entienden de que es un caldo de cultivo peligroso para la corrupción, los errores y las maniobras malintencionadas, donde pueden filtrarse falsificaciones, usurpaciones societarias y fraudes patrimoniales, afectando no solo a empresarios individuales sino a la seguridad jurídica del país.

Félix Michell Rodríguez, llamó a Víctor Bisonó, titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a que preste atención urgente a las quejas por parte de profesionales y empresarios, que son parte fundamental para impulsar proyectos de desarrollo en diferentes demarcaciones del territorio nacional.