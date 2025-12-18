Diócesis de San Pedro de Macorís inaugura nueva emisora

San Pedro de Macorís, Rep. Dom. La Diócesis de San Pedro de Macorís inauguró ayer su emisora “Radio Misión 91.1 FM”, con la presencia de monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de esta diócesis; el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL; la senadora de San Pedro, Aracelis Villanueva, entre otros.

“Radio Misión no es un solo proyecto de comunicación, es una obra de fe y esperanza que busca formar e informar, conscientes de la responsabilidad de la Iglesia católica en la construcción de un futuro mejor”, aseguró Mons. Santiago Rodríguez. Quien además informó que la estación quedó incorporada a la Red Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA).

Durante la actividad también se realizó la apertura del Centro de Capacitación en Comunicación y Multimedia San Juan Pablo II, un proyecto de formación en alianza con el INDOTEL, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Obispado de San Pedro de Macorís.

En ese mismo orden, el doctor Guido Gómez Mazara anunció la habilitación de 3,000 becas para estudios técnicos en Tecnologías de la Información a través del inaugurado Centro, mostrando así su intención de ‘‘colaborar con la labor pastoral de la Iglesia en la formación en valores’’.