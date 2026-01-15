Diagnosis inaugura moderna sede en Pontezuela y refuerza la oferta de diagnóstico médico de alta calidad en Santiago

Santiago de los Caballeros. — Con casi cuatro décadas de trayectoria al servicio de la salud, Diagnosis dejó inaugurada su nueva sede en Pontezuela, un moderno edificio diseñado para ofrecer diagnósticos médicos con altos estándares de calidad, tecnología de última generación y una atención centrada en el paciente.

La nueva instalación representa un paso significativo en el crecimiento de la institución, que este año celebra 39 años de historia, consolidándose como uno de los centros diagnósticos de mayor prestigio en la región norte del país, bajo su lema: “Cuidado y confianza más cerca de ti”.

La sede de Pontezuela cuenta con infraestructura contemporánea y equipamiento médico avanzado para una amplia gama de servicios diagnósticos, entre los que se incluyen: resonancia magnética 1.5 Tesla, tomografía, tomosíntesis de mama, biopsias de seno, sonografía, doppler, rayos X, densitometría ósea, MAPA, ecocardiograma, holter, materno fetal y test de aliento, entre otros estudios especializados.

Durante el acto inaugural, el doctor Marcel Morel, destacó la visión y los valores que han guiado a Diagnosis desde sus inicios. Recordó que la institución nació como un proyecto médico basado en el rigor científico, la ética profesional y el respeto absoluto por el paciente, principios que -aseguró- se han mantenido intactos a lo largo de su crecimiento.

De igual manera, el doctor Marcel Morel explicó que la expansión hacia Pontezuela responde a una visión estratégica y responsable, orientada a acercar servicios diagnósticos de alto nivel a una zona en pleno desarrollo, así como a las familias de los municipios que se conectan a Santiago a través de esta importante ruta.

Además, resaltó el rol de Santiago de los Caballeros como un referente nacional en materia de salud, gracias a la inversión sostenida en infraestructura, tecnología médica y talento humano, lo que ha permitido consolidar un ecosistema médico robusto y confiable.

¨La tecnología, por sí sola, no hace medicina; es la forma ética, responsable y humana de utilizarla lo que marca la diferencia¨, expresó Morel, reafirmando que en Diagnosis cada estudio representa una persona, una familia y una historia que merece cuidado y confianza.

La inauguración de esta nueva sede también simboliza la continuidad generacional de la institución, fortaleciendo su compromiso con el futuro y la estabilidad del servicio médico diagnóstico en la región. En ese sentido, intervino el doctor Mauricio Morel, quien aseguró que han fortalecido el equipo médico de radiólogos con subespecialidades en sus áreas, quienes son profesionales altamente capacitados que trabajan de manera coordinada, con criterios clínicos sólidos y enfoque en la calidad diagnóstica.

Con esta apertura, Diagnosis reafirma su confianza en el crecimiento de Santiago y su compromiso de seguir aportando al desarrollo de una medicina diagnóstica moderna, ética y cercana a la comunidad.