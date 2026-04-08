Detienen a militar con amplio arsenal durante operativo en Barahona

Bartolo García

BARAHONA, República Dominicana.– Un miembro del Ejército fue apresado con un amplio arsenal de armas durante un operativo realizado en esta provincia, en una acción conjunta de organismos de seguridad.

El detenido fue identificado como Luis Manuel Ruiz Cuevas, quien se desempeñaba en labores de seguridad vinculadas a una unidad de atención a víctimas de violencia de género.

De acuerdo con los informes preliminares, el militar permanece bajo custodia en la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, mientras se investiga la procedencia del armamento ocupado.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público.

Durante la intervención, las autoridades incautaron dos metralletas UZI, dos fusiles, unas 200 cápsulas de distintos calibres, un revólver, una pistola, cinco cargadores y varios cartuchos.

Además, fueron ocupados radios de comunicación, una laptop, teléfonos celulares y una catana o sable, evidenciando la magnitud del arsenal encontrado.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Luis E. Delmonte, cerca de la empresa de transporte Emtraba.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que se ampliarán las indagatorias para determinar posibles vínculos y responsabilidades.

Finalmente, indicaron que este tipo de operativos se mantendrá en toda la región Suroeste como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana.

Con información de lalupadelsur.com