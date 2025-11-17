Dejan abierta Feria Artesanal de Puerto Plata 2025 en la Plaza Independencia

Puerto Plata, R.D.– La Asociación de Artistas y Artesanos Unidos de Puerto Plata (AAUPP) dejó abierta la Feria Artesanal de Puerto Plata, en la plaza independencia, con la participación de artistas y artesanos locales.

La feria que estará abierta hasta el sábado 22, es un evento que resalta el talento, la creatividad y la identidad cultural de los artesanos locales.

El presidente de la entidad, Denis Lantigua, agradeció a Dios y a las autoridades por permitir a la asociación instalar la feria en la Plaza Independencia (Parque Central), donde los artistas y artesanos de la provincia pueden mostrar la calidad de sus obras al público local y alos visitantes nacionales y extranjeros.

La feria se estará llevando a cabo del 16 al 22 de noviembre, en horario de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., y reunirá a destacados artesanos que presentarán piezas únicas, productos hechos a mano y expresiones auténticas del arte y la cultura puertoplateña.

Lantigua agradeció igualmente el respaldo del Ayuntamiento Municipal, el Clúster Turístico,la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte, ASHONORTE, la Cámara de Comercio, La Asociación de Empresarios y Comerciantes y Fedanorte, por el respaldo a la iniciativa y a la labor de la Asociación.

La entidad entregó reconocimientos a Birgitt Heinsen, Carlos Rodoli, Ambra Attus, Ocean World, Stefan Meister y a ASHONORTE por su apoyo.

El acto contó con la presencia de Birgitt Heinsen presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Grecia Gómez, directora ejecutiva de ASHONORTE, Juan Pablo González, en representación de la Cámara de Comercio y Carlos Rodolí, director de aeropuertos norte de Aerodom y expresidente de ASHONORTE, Maggy Veras directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Sosúa y Cabarete, ASHORESOCA, Evelio Díaz, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Puerto Plata, entre otras personalidades.