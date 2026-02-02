Debí Tirar Más Fotos hace historia al ganar Álbum del Año

En una jornada trascendental para la música latina, Bad Bunny —nombre artístico del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio— hizo historia al obtener el Grammy a Mejor Álbum del Año con su producción Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer disco íntegramente en español en alcanzar el máximo reconocimiento de la industria musical.

La hazaña se produjo durante la 68.ª edición de los premios Grammy, celebrada este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde el artista boricua se impuso ante una competencia integrada por figuras de alcance global y propuestas de diversos géneros, tradicionalmente dominadas por producciones en inglés.

Visiblemente emocionado, Bad Bunny ofreció un discurso mayormente en español, en el que agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y, de manera especial, a Puerto Rico. El cantante dedicó el galardón a quienes han tenido que emigrar para perseguir sus sueños y reafirmó con orgullo que su isla es “mucho más grande que 100×35”, aludiendo a su riqueza cultural y humana más allá de su tamaño geográfico.

La noche fue aún más significativa para el artista, ya que Debí Tirar Más Fotos también se llevó los premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por el tema “EoO”, consolidando una de las veladas más exitosas de su carrera.

Este logro trasciende lo individual y marca un antes y un después para la música en español, que ve en este reconocimiento una validación de su fuerza y relevancia en escenarios históricamente dominados por la industria anglosajona. El triunfo de Bad Bunny se convierte así en un símbolo de inclusión, diversidad y representación cultural.

Con este álbum, el artista no solo amplía los límites del reguetón y la música urbana, sino que demuestra que una obra en español puede competir de tú a tú y conquistar el mayor escenario del mundo musical.