De la guillotina a Trump: cómo nacieron la izquierda y la derecha

Roberto Valenzuela

De Cuba a Donald Trump, la izquierda y la derecha han protagonizado algunos de los debates políticos más intensos de la historia. Este artículo no pretende juzgar cuál ha sido mejor o peor. Esa valoración corresponde a cada lector. Nuestro propósito es explicar, de forma sencilla, el origen de los términos “izquierda” y “derecha”.

Hugo Chávez llegó a decir que la izquierda ha sido tan positiva para el desarrollo de la humanidad que hasta “¡el corazón late del lado izquierdo!”. Javier Milei sostiene que la izquierda ha sido un fracaso dondequiera que se ha implementado y que se ha convertido en “una fábrica de pobres” en las naciones que han aplicado ese sistema político.

Las palabras “izquierda” y “derecha” tienen su origen en las asambleas populares realizadas en la Revolución Francesa. Los asambleístas más radicales, reformistas o revolucionarios se sentaban del lado izquierdo. Eran los más ruidosos y promovían medidas extremas, incluyendo la ejecución de funcionarios y adversarios políticos en la guillotina. Los más moderados, conservadores y defensores del sistema se ubicaban del lado derecho.

Hay que hablar de un antes y un después de la Revolución Francesa por las profundas transformaciones que provocó en la humanidad. Muchas reformas económicas, políticas y legales (códigos y leyes que aún siguen vigentes), nacieron a partir de ese proceso histórico.

Existió un lado oscuro. Durante la Revolución se instauró el denominado “Régimen del Terror”, período en el que se cometieron numerosas injusticias y se derramó mucha sangre de forma innecesaria.

La guillotina recibió el nombre del médico y diputado Joseph-Ignace Guillotin, aunque él mismo terminó siendo víctima de aquel clima de violencia. Fue ejecutado uno de los principales líderes de la revolución, el abogado Maximilien Robespierre, conocido como “El Incorruptible”. La guillotina ya existía, pero a Guillotin se le atribuyen mejoras técnicas que aumentaron su efectividad en las ejecuciones. ¡Como ironía de la historia, él mismo terminó pasando por la guillotina!

Con el tiempo, la izquierda y la derecha dejaron de ser simples ubicaciones dentro de las asambleas francesas y pasaron a convertirse en ideologías políticas enfrentadas, disputándose el control político, económico y social de las naciones.

El término izquierda fue adoptado posteriormente por los impulsores de la Revolución Rusa, entre ellos Vladimir Lenin, quien vinculó la izquierda con las ideas comunistas de Karl Marx. Desde entonces, la izquierda suele asociarse con el marxismo y las corrientes leninistas.

Han sido figuras emblemáticas de la izquierda personajes como Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende, Nelson Mandela. Han surgido figuras conservadoras reconocidas por su enfrentamiento a la izquierda, como Richard Nixon, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, apodada “La Dama de Hierro” por su firme postura frente a los movimientos de izquierda.

Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, la izquierda revolucionaria y la derecha conservadora han representado corrientes opuestas que han marcado gran parte de la historia política mundial.

Y si usted quiere ampliar sus conocimientos, le compartimos el link del video en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/4fbssW5voPQ