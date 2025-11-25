DCNB realizará jornada de registro en Azua

SANTO DOMINGO.- La Dirección de Regulaciones del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), realizará el próximo 3 de diciembre una jornada de registro en la provincia de Azua.

La actividad, que estará dirigida a clubes, ligas, entrenadores y academia de la región Sur, se desarrollará en la sala capitular de la alcaldía azuana desde las 9:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

“Exhortamos a todas las autoridades y entidades deportivas de azua a que acudan a esta jornada de registro al sistema nacional de béisbol la cual ayuda ampliamente a seguir mejorando y aportando a esta disciplina tan practicada en nuestro país”, manifestó Rosa María De la Cruz Yeb, directora de Regulación al Sistema de Béisbol de la DCNB.

Explicó que los interesados pueden acceder https://dcnb.gob.do/categoria/servicios para conocer los requisitos y tener más detalles sobre el esquema de la fase de registro.

Dijo que la importante actividad contará con la presencia del comisionado Junior Noboa y otros ejecutivos de la DCNB.