David Collado anuncia entrega del Parque Submarino La Caleta en 30 días

Bartolo García

La Caleta, Boca Chica. – El ministro de Turismo, David Collado, recorrió este domingo las instalaciones del Parque Submarino La Caleta, donde supervisó los avances de reconstrucción de este espacio natural y cultural. Durante su visita, informó que los trabajos estarán concluidos y listos para inaugurar en 30 días.

Collado estuvo acompañado de arquitectos, ingenieros, escultores y miembros de su equipo en el Ministerio de Turismo (MITUR), quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el progreso de la obra. El funcionario precisó que actualmente se ha alcanzado más del 90 % de ejecución.

El ministro subrayó que se trata de un proyecto de gran trascendencia para el país, ya que La Caleta es considerado el parque submarino más visitado de la República Dominicana, tanto por turistas locales como por extranjeros.

“Este será el último suspiro de disfrute para los visitantes antes de tomar sus vuelos de regreso desde el aeropuerto de Las Américas. Con este parque renovado, el turismo se lleva un recuerdo inolvidable de nuestra nación”, expresó Collado.

Durante el recorrido, lamentó que este espacio haya permanecido abandonado por más de 50 años, situación que describió como una deuda histórica con la comunidad y con el sector turístico. “Hoy estamos cambiando esa realidad, entregando una obra que marcará un antes y un después”, afirmó.

La intervención abarca un área de 119,925 metros cuadrados, en la cual se habilitará un paseo de 2.74 kilómetros, conmemorativo a los países de América y el Caribe. En este espacio se contempla el remozamiento de 45 monolitos, ubicados en la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El proyecto también incorpora más de 20,000 metros cuadrados de plazas y senderos internos, así como trabajos de paisajismo, respetando la biodiversidad del parque nacional y garantizando la conservación de sus especies nativas.

Entre las mejoras se incluyen nuevos senderos peatonales, amplias áreas de estacionamiento, plazas, miradores, espacios de esparcimiento familiar, áreas de juegos infantiles y módulos de pérgolas para vendedores.

Asimismo, el parque contará con un moderno módulo de servicios que dispondrá de oficinas administrativas, baños y un espacio para la Politur, reforzando la seguridad del área.

La ejecución está bajo la responsabilidad del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), con un presupuesto oficial de RD$395,404,271, según informó el Ministerio de Turismo.

El Parque Nacional Submarino La Caleta fue creado en 1986 para proteger el patrimonio cultural y biológico de la zona. Su importancia radica en la riqueza arqueológica y natural que atesora tanto en superficie como en su fondo marino.

En sus aguas se encuentra el naufragio de la fragata Nuestra Señora de Begoña, además de arrecifes coralinos y especies marinas que hacen de La Caleta un punto privilegiado para el buceo y la investigación científica.

También en sus instalaciones se encuentra el Museo Etnológico y Arqueológico Taíno, descubierto en la década de 1970, con una valiosa colección de piezas de la cultura indígena que habitó la isla antes de la llegada de los colonizadores.

Con la conclusión de estos trabajos, el Ministerio de Turismo espera convertir a La Caleta en un icono de turismo cultural y ecológico, atrayendo visitantes interesados en la historia, la arqueología y la belleza natural de la República Dominicana.