Daniel Toribio alerta sobre impacto del petróleo caro en la economía dominicana

El economista advierte que el alza del crudo presionará la inflación y aumentará el costo de la vida en el país

Bartolo García

El economista y exministro de Hacienda Daniel Toribio advirtió que el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, impulsado por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, podría generar importantes efectos sobre la economía de la República Dominicana.

Toribio explicó que el impacto del aumento del crudo no se limita únicamente al precio de la gasolina, sino que se extiende a diversos sectores de la economía, afectando el transporte, los fletes internacionales, la producción y el costo final de los bienes y servicios.

El dirigente político, miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, señaló que el debate público suele centrarse en el precio de los combustibles o en los subsidios aplicados por el Gobierno, pero el verdadero impacto del petróleo caro se transmite a través de múltiples canales económicos.

En primer lugar, indicó que el aumento del crudo incrementa los costos del transporte local, lo que repercute directamente en el traslado de mercancías, alimentos e insumos necesarios para el funcionamiento del aparato productivo nacional.

Según explicó, en una economía como la dominicana, altamente dependiente del transporte terrestre, el aumento del combustible termina elevando el costo de la distribución y, por ende, presionando el precio final de los productos que consumen los ciudadanos.

El economista también señaló que el incremento del petróleo impacta el costo de los fletes internacionales, lo que encarece las importaciones para países que dependen del comercio exterior.

Recordó que la República Dominicana importa combustibles, materias primas, alimentos y bienes intermedios, por lo que el alza del crudo implica pagar más no solo por la energía, sino también por el transporte marítimo y la logística global.

Toribio agregó que las tensiones geopolíticas suelen afectar las cadenas de suministro internacionales, provocando desvíos de rutas, aumento en los seguros de transporte y retrasos logísticos que generan mayores costos en la producción.

Asimismo, advirtió que el sistema eléctrico dominicano también puede verse presionado por el aumento del petróleo, debido a que parte de la generación energética todavía depende de combustibles fósiles.

Finalmente, sostuvo que aunque los subsidios a los combustibles y a la electricidad funcionan como un mecanismo temporal de protección para los consumidores, estos no eliminan el impacto económico del alza del petróleo, ya que el costo termina siendo asumido por el presupuesto público y las finanzas del Estado.

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