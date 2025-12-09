Daniel Rivera enciende la alegría comunitaria con el inicio de Navidad Santiaguera 2025

Bartolo García

Santiago, RD.– El senador Daniel Rivera inició este fin de semana la edición 2025 de Navidad Santiaguera, una jornada provincial que busca llevar cenas, almuerzos, regalos y momentos de convivencia a miles de familias en los distintos municipios y distritos municipales de la provincia de Santiago, con el apoyo de los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED).

La primera parada del programa fue el municipio de Baitoa, donde más de 500 personas se reunieron para disfrutar de un almuerzo navideño, rifas, música y actividades dedicadas especialmente a las familias de la comunidad.

Durante su intervención, Rivera resaltó el valor humano de esta iniciativa y la importancia de compartir en una temporada que invita a unir corazones y fortalecer lazos comunitarios.

“Navidad Santiaguera es un abrazo colectivo. Venimos a compartir con nuestra gente, a escuchar sus historias y celebrar juntos la esperanza que nos une como provincia. Hoy estamos aquí para servir, acompañar y llevar alegría a cada familia que lo necesite”, expresó el senador con visible emoción.

El alcalde de Baitoa, Bernardo López, agradeció al legislador por escoger su municipio como punto de partida de esta edición, destacando el impacto positivo que representa para la comunidad.

“Baitoa recibe esta iniciativa con alegría. Gracias, senador Rivera, por pensar en nuestra gente y traer una celebración que dignifica y alegra a tantas familias”, manifestó López.

La vicealcaldesa María Eduviges, regidores y líderes comunitarios participaron activamente en la actividad, señalando la importancia de estas jornadas para fortalecer la cercanía con la población.

Celebración en Guayabal

La festividad continuó en el distrito municipal Guayabal, perteneciente al municipio Puñal, donde familias completas se sumaron a un ambiente cargado de música, convivencia y sorpresas. Cientos de comunitarios recibieron cajas navideñas, bonos y presentes especiales que se convirtieron en motivo de celebración.

La alcaldesa de Guayabal, Fior Denís Tavares, agradeció la presencia del legislador y resaltó el valor social del programa.

“Guayabal abraza esta Navidad Santiaguera con entusiasmo. Agradecemos profundamente al senador Daniel Rivera por llegar hasta aquí con un mensaje de unidad, esperanza y compromiso con nuestra gente”, expresó.

Compromiso con toda la provincia

Rivera reiteró que Navidad Santiaguera 2025 continuará desplegándose en los 10 municipios y 16 distritos municipales de la provincia, con el objetivo de impactar de manera directa a miles de familias.

“Esta es una Navidad que abraza y que une. Seguiremos recorriendo cada comunidad, escuchando a nuestra gente y llevando un mensaje de solidaridad. La Navidad Santiaguera es un recordatorio de que juntos podemos transformar vidas”, afirmó el senador.

El programa seguirá desarrollándose durante todo el mes de diciembre, fortaleciendo la presencia comunitaria del legislador y reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias de Santiago.