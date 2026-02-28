Cuida la salud de tu piel: importancia de la atención especializada

Dra. Carmen Yris Taveras

Dermatóloga

Miembro de la Sociedad Dominicana de Dermatología

La Sociedad Dominicana de Dermatología (SDD), asumiendo su función social y reguladora del ejercicio profesional, desarrolla la campaña “TU PIEL NO ES UN EXPERIMENTO”, con el objetivo de promover la seguridad en los diagnósticos y procedimientos clínicos y estéticos.

Esta iniciativa busca alertar sobre los riesgos de colocar la salud cutánea en manos de personas no especializadas, situación que ha provocado complicaciones, en ocasiones irreversibles y deformantes. ¡Cuidado! Los procedimientos médicos deben ser realizados por profesionales con la formación académica y ética exigida en el país, para garantizar el bienestar y la salud de la piel.

La piel: mucho más que estética

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y cumple funciones esenciales: protección, contención de órganos internos, regulación de la temperatura, sensibilidad, producción de vitamina D y función inmunológica.

Además, tiene una dimensión estética importante, ya que forma parte de nuestra interacción social. Está constantemente expuesta al entorno y a la mirada de los demás, ya sea en estado sano o enfermo.

La piel puede reflejar miles de enfermedades propias y también manifestaciones de enfermedades sistémicas, actuando como un verdadero espejo del organismo. Estas pueden presentarse de formas variadas e intensidades distintas: algunas discretas, perceptibles solo por el especialista; otras, evidentes y notorias.

El valor de la formación especializada

El dermatólogo integra conocimientos científicos actualizados, habilidades clínicas y experiencia práctica para interpretar correctamente estas manifestaciones y ofrecer un abordaje adecuado.

La frase de Johann Wolfgang von Goethe: “Nada hay más difícil que ver lo que tenemos delante de los ojos” nos invita a reflexionar sobre una de las destrezas fundamentales del dermatólogo: no dejar pasar por alto lo que aparentemente es evidente.

Las enfermedades cutáneas no siempre son lo que parecen. Cada paciente expresa su condición de manera particular, lo que hace de la Dermatología una especialidad compleja que requiere entrenamiento riguroso, habilidad diagnóstica y vocación de servicio.

Que la piel sea un órgano superficial no significa que deba subestimarse. Su evaluación exige observación crítica, interpretación precisa y una comprensión profunda de sus múltiples manifestaciones.

Más allá de lo visible

El dermatólogo está capacitado para mirar más allá de lo que la piel aparenta mostrar. Muchas veces, detrás de una lesión visible puede existir una condición más profunda. Decidir los pasos correctos es un gran reto que solo la formación especializada permite afrontar con seguridad.

Además, este especialista es quien puede brindar una respuesta adecuada al paciente que sufre una afección visible, la cual puede afectar significativamente su autoestima y calidad de vida.

El auge de los procedimientos estéticos

En los últimos años ha aumentado notablemente la demanda de procedimientos estéticos y tratamientos cutáneos. Este interés refleja mayor conciencia sobre el cuidado personal, lo cual es positivo.

Sin embargo, es fundamental que estas intervenciones médicas se realicen dentro del marco de la formación académica especializada, aplicadas con ética, respeto y responsabilidad.

La Dermatología es una especialidad médico-quirúrgica que requiere años de preparación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, inflamatorias, infecciosas, autoinmunes, oncológicas y estéticas, así como en procedimientos dermatológicos y dermoestéticos.

El dermatólogo no solo domina técnicas específicas, sino que está preparado para reconocer diagnósticos complejos y prevenir o manejar posibles complicaciones. Muchas afecciones aparentemente simples requieren evaluación médica integral y estudios especializados.

La seguridad del paciente: un compromiso colectivo

La salud cutánea en manos especializadas produce confianza y seguridad.

¿Qué fortalece la seguridad del paciente?

Informarse adecuadamente.

Verificar la formación profesional de quien realizará el procedimiento.

Consultar referencias médicas.

Comprender los alcances y riesgos de los tratamientos.

Educar a la población y promover una cultura de atención responsable es el objetivo central de la campaña de la SDD. No se trata de generar confrontaciones, sino de favorecer la práctica ética, el respeto a los límites profesionales y la protección de la salud pública, en coordinación con las instituciones gubernamentales responsables de la regulación y aplicación de consecuencias legales.

La piel es un órgano complejo, al igual que sus manifestaciones, incluso en el ámbito estético. Su manejo requiere formación médica especializada, experiencia y sentido ético.

Carmen Yris Taveras

Buscar asistencia en personas no calificadas pone en riesgo tu salud, tu autoestima, tu calidad de vida y, en algunos casos, incluso tu propia vida.