Cuerpo diplomático conoce oportunidades de negocios en HUB Cámara Santo Domingo 2026

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Con el objetivo de aunar esfuerzos para fomentar la internacionalización y el crecimiento de las empresas locales, la Cámara Santo Domingo realizó un encuentro estratégico con miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país para presentarles las novedades y oportunidades comerciales de la séptima edición de la exposición multisectorial HUB 2026, que se realizará los días 9 y 10 de septiembre.



La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, destacó la trayectoria y el impacto de esta plataforma de negocios a lo largo de 11 años. “En nuestras seis ediciones hemos logrado reunir a cerca de mil empresas, creando un puente directo entre productores locales y compradores internacionales. El impacto es tangible: desde la edición de 2018, esta plataforma ha proyectado ventas que rondan los 600 millones de dólares”, expresó.



Houellemont destacó las fortalezas de la República Dominicana como socio comercial, como el crecimiento económico sostenido, la ubicación geográfica estratégica, así como una democracia sólida y un marco jurídico moderno y seguro. “Esta estabilidad económica, política y social es nuestra mejor carta de presentación, y es la que nos convierte en el aliado comercial ideal para sus naciones”.

Mientras que el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña Fernández, afirmó que “el HUB Cámara Santo Domingo 2026 fortalecerá el posicionamiento del país como centro de negocios del Caribe y espacio de convergencia entre sector público, sector privado y comunidad internacional” y destacó que el país cuenta con ocho aeropuertos internacionales, 16 puertos y acceso a más de 900 millones de consumidores en 49 países.



De su lado, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, resaltó que “este año, ProDominicana tendrá nuevamente un rol fundamental en la organización y desarrollo de las rondas de negocios, una de las actividades más importantes del evento, mediante las cuales facilitaremos encuentros entre compradores internacionales y empresas dominicanas, promoviendo nuevas alianzas comerciales y oportunidades reales de exportación”.



Asimismo, Riveiro apuntó que “esta ardua labor cobra aún más relevancia cuando observamos el desempeño reciente del comercio exterior dominicano. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones nacionales alcanzaron los US$6,413.9 millones, registrando un crecimiento interanual de 14.4 % y un incremento absoluto de US$808.7 millones respecto al mismo período del año anterior, convirtiéndose en el valor más alto registrado para este período en la historia de las exportaciones dominicanas”.



Durante el encuentro, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Santo Domingo, Fantino Polanco, explicó que HUB facilitará que las empresas conecten de manera más rápida, directa y efectiva con oportunidades reales de negocio. “El verdadero valor del HUB está en su capacidad de reunir en un mismo espacio lo que normalmente toma meses construir por separado: compradores internacionales, empresas exportadoras, inversionistas, líderes empresariales, espacios de networking de alto nivel y conversaciones estratégicas que generan nuevas conexiones comerciales”, subrayó.

Durante el evento, también se llevó a cabo un panel en el que participaron la directora de Política Comercial del Viceministerio de Comercio Exterior del MICM, Ilena Rosario; el director de Exportación de ProDominicana, Segismundo Morey; y fue moderado por el gerente de Negocios de la Cámara de Santo Domingo, David Abreu.



Con esta séptima edición, HUB Cámara Santo Domingo se consolida como la plataforma por excelencia para la expansión empresarial y el fomento de las exportaciones en toda la región. El encuentro contó con una representación del cuerpo diplomático acreditado en el país, promoverán este evento de negocios en sus respectivas naciones y traerán compradores para las rondas de negocios con productores dominicanos. Entre los embajadores participantes Osamu Hayakawa, de Japón; Darío Villamizar Herrera, de Colombia; Gustavo Felipe José Lembcke, de Perú; así como de la embajadora Yira Elena Ramonet García, de Panamá.



Esta iniciativa es organizada por la Cámara Santo Domingo y ProDominicana y cuenta con el copatrocinio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Banreservas y el Grupo Punta Cana. Entre los patrocinadores destacan Inicia y el Banco Popular Dominicano. Asimismo, participan como media partners Diario Libre y La X 102 FM.