CUED reporta más de 165 mil intervenciones para reducir pérdidas eléctricas en octubre 

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) informó que durante octubre de 2025 las empresas EDESUR, EDENORTE y EDEESTE ejecutaron un amplio programa de acciones técnicas en sus zonas de concesión, con el objetivo de disminuir pérdidas, mejorar la facturación y optimizar la calidad del servicio eléctrico en todo el país.

Según los reportes consolidados del organismo, las distribuidoras realizaron más de 73 mil inspecciones técnicas, 44 mil normalizaciones de clientes, más de 12 mil desmantelamientos de conexiones ilegales y cerca de 5 mil captaciones de nuevos usuarios, además de la corrección de unas 3,063 anomalías de facturación en el caso de EDENORTE.

Las acciones contra el fraude han impactado positivamente en las empresas distribuidoras de electricidad, reflejándose en una exponencial disminución en la compra de energía de apenas 1.1% más que el año 2024, en comparación con el aumento entre 2023 y 2024 de un 13.3%. Lo más trascendente para el sector es que aún sin registrar un crecimiento notable en la compra de energía el suministro experimenta un abastecimiento entre un 97% a 98% de los clientes.

EDESUR destacó intervenciones intensivas en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Bahoruco y San Juan.

La empresa reportó 25,701 inspecciones, 12,105 normalizaciones, 2,343 desmantelamientos y 1,558 nuevos clientes, además de mejoras puntuales en redes críticas para fortalecer la confiabilidad del suministro.

En el norte, EDENORTE intervino comunidades de Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Francisco, Mao y Dajabón. El informe recoge 17,512 inspecciones, 7,674 normalizaciones, 2,109 desmantelamientos y 3,063 anomalías corregidas que afectaban la facturación. La empresa también ejecutó proyectos de mejora de redes orientados a elevar la seguridad operativa.

EDEESTE encabezó el volumen de actividades con 30,455 inspecciones, 18,885 normalizaciones, 8,175 desmantelamientos y 3,280 captaciones de nuevos clientes, interviniendo sectores de Santo Domingo Este, Villa Mella, Monte Plata, Distrito Nacional, San Pedro, La Romana, Higüey y Hato Mayor.

El CUED afirmó que estas intervenciones forman parte del plan nacional de reducción de pérdidas, que incluye fortalecimiento de redes, detección de irregularidades, formalización de usuarios y mejoras tecnológicas.

El organismo adelantó que las acciones continuarán ampliándose en los próximos meses, con énfasis en zonas críticas donde persisten altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas.

La CUED exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de fraude o irregularidad en el servicio eléctrico a través del portal oficial: www.energiasinfraude.com.do