CTC e INDOCAL firman acuerdo interinstitucional para fortalecer la calidad y certificación de sus procesos

Santo Domingo. – Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) suscribieron un acuerdo interinstitucional de colaboración con el objetivo de fortalecer la gestión institucional, impulsar la implementación de sistemas de gestión certificados y promover la mejora continua en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

El convenio fue firmado por el director general de los CTC, Isidro Torres, y el director general del INDOCAL, ingeniero Néstor Julio Matos Ureña, con la participación de la señora Elaine de Lima, directora jurídica del INDOCAL, y en presencia de los encargados departamentales de los CTC.

Este acuerdo establece un marco de cooperación orientado a coordinar esfuerzos para la capacitación, adquisición de normas técnicas y definición de rutas críticas para la certificación de sistemas de gestión bajo estándares nacionales e internacionales.

Como parte del acuerdo, los CTC iniciarán el proceso para la implementación y certificación bajo la norma NORDOM ISO 9001:2015, enfocada en Sistemas de Gestión de la Calidad. Este proceso incluirá capacitación en interpretación de la norma, documentación de procesos, definición de indicadores de desempeño, gestión de riesgos, auditoría interna y tratamiento de no conformidades, entre otros aspectos fundamentales.

Asimismo, el convenio contempla la posibilidad de implementar la NORDOM ISO 37001:2016, relativa al Sistema de Gestión Antisoborno, y la ISO 37301:2021, sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento, reforzando así el compromiso institucional con la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo.

La firma de este acuerdo representa un avance significativo en la transformación institucional de los CTC, enfocada en la excelencia, la transparencia y la calidad certificada de sus procesos y servicios.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, renovable automáticamente, y establece mecanismos de seguimiento, confidencialidad y coordinación técnica entre ambas instituciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Esta firma representa un paso trascendental en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional de los Centros Tecnológicos Comunitarios, consolidando su misión de promover la inclusión digital, la formación en competencias tecnológicas y el desarrollo social en comunidades vulnerables del país.