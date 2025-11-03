Cruise On Land inaugura el edificio 6 y activa una nueva fase de expansión en Punta Cana y el mundo

Santo Domingo.– Cruise On Land presentó oficialmente el Edificio 6 de su complejo turístico vacacional, marcando un nuevo hito en su plan de inversión y expansión, y avanzando con firmeza en el desarrollo del primer Life Experience Park & Resort de Latinoamérica y el Caribe.

El anuncio se realizó durante Our Great Journey, un encuentro institucional que reunió a brókers y aliados estratégicos del proyecto, y en el que la empresa compartió los avances de su plan maestro, que contempla una inversión superior a los US$700 millones, la construcción de 6,400 habitaciones y una finalización proyectada para el segundo semestre de 2031.

Por su parte, Samuel Losada, COO de la compañía, destacó que este proyecto integra desarrollo turístico – inmobiliario, operación turística y experiencias de clase mundial, con un enfoque claro en sostenibilidad, innovación y tecnología. “Cada componente de Cruise On Land ha sido concebido para ofrecer valor real al visitante, al inversionista y al entorno. Estamos construyendo un modelo replicable, escalable y transformador.”

En ese sentido, el Edificio 6 conserva la esencia del master plan, incorporando arquitectura biofílica, sistemas de energía fotovoltaica, tratamiento avanzado de aguas y soluciones con inteligencia artificial aplicada a procesos operativos, según explicó Ricardo Guevara, director de proyecto. “La innovación guía tanto la obra como la operación,” afirmó.

En la misma línea, Hernando Gómez, Gerente PMO, señaló que “cada hito alcanzado refleja una férrea disciplina y una visión de largo plazo que nos acerca a la culminación total del complejo.”

Expansión internacional y alianzas estratégicas

Durante el encuentro, Cruise On Land también anunció el fortalecimiento de su alianza con Perla Global Capital Advisors y otros grandes aliados internacionales, lo que permitirá activar la fase de expansión global del proyecto. Gracias a esta colaboración, la compañía avanza en el estudio y desarrollo de nuevos destinos emblemáticos donde se proyecta replicar el modelo Cruise On Land, consolidando su presencia en mercados estratégicos y elevando su propuesta turística e inmobiliaria a escala internacional.

Reconocimientos y nuevas iniciativas

La jornada incluyó reconocimientos a la labor comercial de los aliados:

Master Brokers: Keller Williams RD, BHA Group y Remax RD

Top Producers 2024/2025: KW Capital, Remax Home y Remax Advance,

Premio especial “Cruise On Land Super Broker”: Rodelixsa Manzueta

Agencia Revelación: Remax Capital

En el Concurso de Ventas 2024/2025, los ganadores fueron:

• Primer lugar (automóvil): Marilsey Melo

• Segundo lugar (reloj Rolex): Wanda del Orbe

• Tercer lugar (crucero): José Chávez

Además, se presentó oficialmente la Cruise On Land Academy, una alianza con la agencia Irracional y el experto Pedro Guzmán, orientada a fortalecer las competencias de los agentes inmobiliarios en marketing, branding y ventas.