Cristopher Sánchez brilla en el montículo y Phillies vencen a los Braves en entradas extras

Bartolo García

FILADELFIA. – Una noche mágica vivió el dominicano Cristopher Sánchez, quien fue protagonista en la victoria de los Phillies de Filadelfia 3-2 sobre los Braves de Atlanta en un intenso partido que se definió en la décima entrada.

El zurdo de 27 años lanzó siete entradas completas en las que recetó ocho ponches, permitió apenas una carrera y demostró el temple necesario para contener a una de las alineaciones más peligrosas de la Liga Nacional.

Con esta actuación, Sánchez continúa consolidándose como una de las piezas más confiables de la rotación de Filadelfia, mostrando control, dominio de sus pitcheos quebrados y madurez en cada salida.

La ofensiva de los Phillies, aunque mermada por la ausencia de Bryce Harper y Kyle Schwarber, respondió en los momentos clave, especialmente gracias a la figura de Trea Turner, quien conectó el sencillo decisivo en la décima entrada.

Turner, con cuenta desfavorable de 0-2, disparó una recta de 94 mph al jardín derecho para empujar a Alec Bohm y Nick Castellanos, dejando en el terreno a los Braves y sellando la victoria de los locales.

Antes, en la misma décima, Atlanta se había ido arriba con un imparable de Nacho Álvarez Jr., que parecía encaminar a los visitantes al triunfo. Sin embargo, la reacción de Filadelfia fue inmediata y letal.

El juego también marcó el regreso del veterano Chris Sale a la rotación de los Braves, tras una lesión en las costillas. El zurdo mostró su calidad al trabajar seis entradas con nueve ponches, permitiendo solo tres hits y un jonrón solitario de Weston Wilson.

Sale, nueve veces convocado al Juego de Estrellas, dejó una efectividad de 2.45 tras su salida, aunque no pudo aspirar a la victoria al salir del juego después de 78 lanzamientos, en una decisión de manejo precautorio por parte del cuerpo técnico.

La defensa fue otro factor determinante. Sánchez contó con respaldos puntuales para mantener bajo control a los bates de Atlanta, aunque en la quinta entrada errores de Francisco Lindor y Pete Alonso complicaron momentáneamente su labor.

Al final, la profundidad del bullpen de los Phillies terminó de sostener el resultado. Matt Strahm (2-3) se apuntó la victoria tras limitar a un solo hit la ofensiva de los Braves en los capítulos finales.

La victoria representa un envión anímico para Filadelfia, que sigue en la lucha por afianzarse en los puestos de clasificación, mientras Atlanta, aunque mantiene su solidez, evidenció dificultades para rematar partidos cerrados.

Por los Braves, el venezolano Ronald Acuña Jr. se fue de 4-0, mientras que los dominicanos Marcell Ozuna y Vidal Bruján no pudieron producir en sus turnos. Por los Phillies, el panameño Edmundo Sosa concluyó de 2-0.

Con esta actuación, Cristopher Sánchez no solo se llevó los aplausos del público en el Citizens Bank Park, sino que también reafirmó su lugar como uno de los lanzadores dominicanos más consistentes en la actual temporada de Grandes Ligas.