Cristian Casa Blanca y Sr. Jiménez protagonizan histórica cartelera de boxeo y espectáculo digital organizada por Capricornio TV

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– El próximo sábado 21 de febrero, el emblemático Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz acogerá uno de los eventos más ambiciosos del entretenimiento deportivo y digital realizados en la República Dominicana.

La producción, organizada por Capricornio TV en colaboración con Shuan Boxing, combinará una cartelera de boxeo profesional con enfrentamientos entre figuras del mundo digital, presentaciones artísticas y transmisión en vivo para audiencias nacionales e internacionales.

Este innovador formato busca conectar al público tradicional del boxeo con nuevas generaciones que siguen a creadores de contenido en plataformas digitales, fortaleciendo la convergencia entre deporte y entretenimiento moderno.

La pelea estelar enfrentará a Cristian Casa Blanca y al Sr. Jiménez, un duelo que ha generado gran expectativa tras semanas de intercambios mediáticos y alta interacción en redes sociales.

La rivalidad entre ambos ha convertido este combate en uno de los más comentados dentro del llamado boxeo influencer, atrayendo la atención de miles de seguidores.

La velada contará con un total de cinco combates, integrando peleas profesionales, duelos especiales y enfrentamientos entre creadores de contenido.

Cada combate ha sido estructurado para ofrecer emoción constante y una experiencia atractiva tanto para el público presente como para quienes sigan la transmisión en línea.

El espectáculo se complementará con presentaciones musicales en vivo que aportarán energía y dinamismo a la jornada deportiva.

Entre los artistas invitados destacan figuras del género urbano que prometen encender al público con sus éxitos del momento.

Además, DJs en vivo y artistas sorpresa formarán parte de la producción, ampliando la experiencia más allá del cuadrilátero.

El Coliseo Carlos Teo Cruz, con capacidad para más de 7,500 personas, se prepara para recibir una de las mayores asistencias del año en eventos de entretenimiento híbrido.

Las boletas ya están disponibles en los puntos oficiales de venta, mientras se espera una alta demanda conforme se acerque la fecha.

Este evento marca una nueva etapa en la forma de presentar espectáculos deportivos en el país, integrando tecnología, música y figuras digitales en una propuesta única.

Con esta histórica cartelera, Capricornio TV y Shuan Boxing consolidan su apuesta por innovar en la industria del entretenimiento dominicano y proyectarla hacia audiencias internacionales.