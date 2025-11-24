Cotuí, Pimentel y Norma Díaz se citan en la final U10 de Fedom

Santo Domingo, D.N.- Los representantes de Cotuí, la Liga Cristián Serrano (Pimentel) y la vetusta Liga Norma Díaz sellaron sus pases directos para la gran final del 5to. Campeonato Nacional U10 “Copa Nelson Cruz” que se disputará el domingo 30 de noviembre en la sede del Ejército de República Dominicana en la Autopista Duarte.

Para este 2025 tendremos un nuevo monarca en la contienda que organiza la Federación Dominicana de Béisbol Inc. (Fedom) y que tiene una dedicatoria especial a la dama de hierro, doña Norma Díaz.

64 equipos, más de mil 152 jugadores en edades comprendidas entre los 9 y 10 años, iniciaron el pasado domingo 9 de noviembre en el último evento del año que marca el cierre de los torneos de desarrollo que realiza la Fedom y su titular Juan Núñez, tanto el U6, U8 y U10 son por invitación para el disfrute de la familia y permite que los pequeños desde temprana edad se inicien en el deporte rey de los dominicanos.

La Liga Norma Díaz, Cristian Serrano de Pimentel y Cotuí se abrieron paso en sus respectivos grupos quedando líderes y en los cruces fueron dejando a sus contrincantes y se ganaron el derecho de disputar a partir de las 10:00 de la mañana del domingo 30 de noviembre la gran Copa Nelson Cruz.

La Copa “Nelson Cruz”.

La gran copa llegó de la mano del gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC 206), Nelson Cruz, quien acompañado de su hijo Neón Cruz, sorprendió a todos los presentes, en donde exhortó a los pequeños a disfrutar como niños y continuar jugando por sus sueños.

Los jugadores aprovecharon la oportunidad y compartieron con Cruz, además de hacerse fotos con el exjugador de Grandes Ligas.

Nelson Cruz hizo entrega a Juan Núñez y al secretario general de la Fedom, Erick Then del trofeo de campeones que espera por conocer su nuevo destino.

Reconocimiento.

Durante el desarrollo de la jornada del 5to. Campeonato Nacional U10 la Fedom realizó un reconocimiento al presidente Mundial de Pony Baseball And Softball, Mr. Abraham Key, por el gran trabajo que está realizando desde la entidad internacional en materia de formación y crecimiento.

Al momento de recibir la placa, Mr. Key saludó y felicitó a la Fedom por la organización del evento, agradeciendo la distinción que se le hiciera y que mejor escenario que el Campeonato Nacional U10.

El 5to. Campeonato Nacional U10 “Copa Nelson Cruz” que organiza la Fedom cuenta con el respaldo de Grupo de Medios Panorama, VTV Canal 32, los Comedores Económicos del Estado Dominicano, el Ejército de República Dominicana y del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).