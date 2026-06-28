Corales Puntacana PGA Tour repartirá bolsa récord de US$4 millones

Santo Domingo, D.N. – Grupo Puntacana presentó este jueves los detalles de la novena edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event, que se celebrará del 13 al 19 de julio de 2026 en Corales Golf Course, dentro de Puntacana Resort, consolidando al país como referente del golf internacional y del turismo deportivo de clase mundial.

La edición 2026 marcará un hito en la historia del torneo al celebrarse por primera vez en el mes de julio, reunir a 144 jugadores provenientes de alrededor de 20 países, la mayor participación registrada desde sus inicios, y otorgar una bolsa de premios de US$4 millones, la más alta en la historia del deporte dominicano.

Los detalles fueron dados a conocer durante una rueda de prensa celebrada en Hoyo 20 en Santo Domingo, con ejecutivos del Grupo Puntacana, socios, aliados de la marca y medios de comunicación. La mesa principal estuvo conformada por Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del Corales Puntacana Championship; Enrique Valverde, presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF); e Hiram Silfa, director de Campos de Golf de Puntacana Resort y golfista profesional dominicano.

Desde sus inicios, nuestra visión ha sido utilizar el Corales Puntacana Championship como una plataforma para mostrar al mundo lo mejor de la República Dominicana. Hoy, como líderes del golf en el Caribe, reafirmamos ese compromiso con una edición histórica que continúa fortaleciendo el posicionamiento del país como un destino de turismo deportivo de clase mundial”, expresó Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del torneo.

Desde su incorporación al calendario oficial del PGA TOUR en 2018, el Corales Puntacana Championship se ha convertido en una importante plataforma de proyección internacional para la República Dominicana, fortaleciendo el posicionamiento del país como un destino capaz de albergar eventos deportivos de alto nivel y diversificando su oferta turística más allá del tradicional modelo de sol y playa.

Al momento, confirman su asistencia los pasados campeones del torneo, también conocidos como los “Reyes de Corales”, entre ellos; Joel Dahmen (2021), Chad Ramey (2022) y Garrick Higgo (2025). Mientras que, el talento dominicano será representado por los jugadores Domenico Geminiani, Anthony García y Willy Pumarol quienes clasificaron a través del Tour Canita.

El torneo cuenta con una proyección global significativa, con transmisiones en 153 países y en 28 idiomas, más de 35 horas de cobertura televisiva en vivo y una red de 43 socios internacionales de difusión. Asimismo, ha generado más de 7.1 mil millones de impresiones digitales y ha recibido una asistencia acumulada superior a los 103 mil espectadores desde su creación.

Más allá de su impacto deportivo y turístico, el Corales Puntacana Championship mantiene un importante componente social. Parte de los ingresos generados por el evento benefician proyectos medioambientales y comunitarios impulsados por Fundación Grupo Puntacana, incluyendo iniciativas de restauración de corales, conservación marina, salud, educación e inclusión social.

Durante la semana del torneo, los asistentes podrán disfrutar de experiencias complementarias como áreas gastronómicas, food trucks, música en vivo, skyboxes frente al mar y propuestas de entretenimiento para toda la familia, en uno de los campos de golf más emblemáticos del Caribe.

Diseñado por Tom Fazio, Corales Golf Course es reconocido por sus seis hoyos frente al mar Caribe y por culminar con el desafiante “Codo del Diablo”, considerado uno de los finales más espectaculares del golf mundial.

Las entradas para asistir los cuatro días al Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event estarán disponibles a través de Tuboleta www.Tuboleta.com.do, en el Visitor’s Center de Puntacana Resort y en el Will Call habilitado a partir del jueves 16 de julio, 2026.