Coraasan rehabilita alcantarillado colapsado en Cienfuegos y mejora condiciones sanitarias en Santiago Oeste

Bartolo García

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) ejecutó trabajos de sustitución de un tramo del alcantarillado sanitario que había colapsado en la calle 10 del sector Semillero I, en Cienfuegos, impactando también las calles 5 y 11 de esa comunidad de Santiago Oeste.

La obra forma parte del programa de mantenimiento correctivo que desarrolla la institución para responder a fallas críticas en los sistemas de aguas residuales y proteger la salud de los residentes.

El director general de la entidad, Andrés Cueto, explicó que se colocaron 45 metros lineales de un colector sanitario de 16 pulgadas de diámetro que se encontraba totalmente colapsado.

Indicó que esta tubería era fundamental para el adecuado manejo de las aguas residuales del sector, por lo que su sustitución era prioritaria para evitar desbordamientos y malos olores.

De manera complementaria, también fueron reemplazados 10 metros de colector de 8 pulgadas en la calle 5 de Cienfuegos, atendiendo solicitudes directas de los comunitarios.

Cueto destacó que estas acciones buscan devolver la normalidad al sistema de alcantarillado y reducir los riesgos sanitarios que afectan la vida diaria de las familias del entorno.

El funcionario señaló que la institución mantiene un monitoreo constante de las redes de aguas residuales en distintos sectores de Santiago.

Explicó que muchas de estas infraestructuras tienen décadas de antigüedad, lo que hace necesario intervenirlas de forma progresiva para evitar colapsos mayores.

La sustitución de estos tramos permitirá una mejor conducción de las aguas servidas, disminuyendo la posibilidad de filtraciones y contaminación del suelo.

Los residentes de Semillero I valoraron positivamente los trabajos, destacando la rapidez de la respuesta institucional ante una problemática que llevaba semanas afectando la zona.

Coraasan reiteró que continuará dando seguimiento técnico a los sistemas sanitarios de la ciudad para garantizar su funcionamiento adecuado.

La entidad recordó que estos trabajos se enmarcan dentro de su misión de mejorar la calidad de vida de los santiagueros.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía en las redes de alcantarillado para poder intervenir de manera oportuna.

Con estas acciones, la corporación reafirma su compromiso con la salud pública, la infraestructura urbana y el bienestar de las comunidades.

