CORAASAN normaliza servicio de agua tras reparación en la avenida 27 de Febrero

Trabajos incluyeron corrección de avería, instalación de válvula y mejoras en la infraestructura vial

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La CORAASAN informó que fue restablecido el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, luego de concluir los trabajos de reparación en la avenida 27 de Febrero.

La intervención consistió en la corrección de una avería en una línea de 24 pulgadas, así como la instalación de una válvula y la construcción de un registro en la intersección con la calle Erick Eckman.

Entre los sectores beneficiados se encuentran Don Pedro, El Dorado I y II, la avenida 27 de Febrero y Hoya del Caimito, donde el suministro se ha ido normalizando de manera progresiva.

Las autoridades indicaron que, tras finalizar la reparación principal, las brigadas continúan trabajando en el relleno de la excavación para restablecer las condiciones de la vía.

Asimismo, se informó que el área intervenida permanecerá debidamente señalizada hasta que se complete el proceso de asfaltado correspondiente.

CORAASAN destacó que mantiene coordinación con la Alcaldía de Santiago y la DIGESETT para garantizar la fluidez del tránsito en la zona.

La institución reiteró su compromiso de seguir ejecutando trabajos que permitan mejorar el servicio de agua potable y minimizar las interrupciones en beneficio de la población.