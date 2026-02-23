COOPNAMA celebra su 55 aniversario impulsando el deporte en Duarte y Hermanas Mirabal

El profesor Santiago Portes encabezó actos deportivos que reafirmaron el compromiso social de la cooperativa con la juventud y la educación

Bartolo García

San Francisco de Macorís.– En el marco del 55 aniversario de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA desarrolló una jornada deportiva en distintas provincias del Cibao, encabezada por su presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes.

Las actividades iniciaron en San Francisco de Macorís, donde se celebró un acto inaugural en el play de la ciudad, marcando el inicio de los eventos conmemorativos en el ámbito deportivo.

Durante la ceremonia, el profesor Portes realizó el saque de honor, simbolizando el respaldo institucional de la cooperativa a las iniciativas que fomentan la sana competencia y la integración comunitaria.

En la actividad estuvo acompañado por Alberto Durán, presidente de la Comisión de Aniversario, y Jacob Casado, presidente de la Comisión de Deportes del aniversario, quienes coordinaron la jornada.

También participaron autoridades locales, entre ellas el alcalde del municipio cabecera de la provincia Duarte, Alex Díaz, la gobernadora provincial Xiomara Cortés, la diputada Yani Ventura y el director regional de Educación 07.

La bendición del acto estuvo a cargo del diácono William Durán, quien resaltó la importancia del deporte como herramienta de formación en valores y disciplina para la juventud.

Posteriormente, las actividades se trasladaron al municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, donde se desarrolló otro importante encuentro deportivo.

En el Estadio Domingo Polonia, Santiago Portes volvió a realizar el saque de honor previo al partido entre Salcedo FC y O&M, correspondiente a la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol.

Su presencia en ambos escenarios reafirmó el compromiso de COOPNAMA con el impulso del deporte como complemento de la educación y el desarrollo integral de la juventud dominicana.

Directivos deportivos, atletas y fanáticos valoraron de manera positiva la participación del presidente de la cooperativa, destacando su cercanía con las comunidades.

Los asistentes resaltaron que este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social y crean oportunidades de crecimiento para niños y jóvenes en distintas provincias.

COOPNAMA ha integrado el deporte como parte de su visión de responsabilidad social, entendiendo su impacto en la formación de ciudadanos comprometidos y saludables.

Las actividades deportivas forman parte del amplio calendario conmemorativo del 55 aniversario de la cooperativa, que incluye programas educativos, sociales y culturales.

Con estas acciones, la institución reafirma su misión de seguir aportando al bienestar colectivo, promoviendo valores, oportunidades y espacios de desarrollo en todo el país.