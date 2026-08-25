Cooperativa San José y Fuente de Luz establecen alianza para ampliar acceso a servicios exequiales

Santiago.- Fieles a su compromiso con la comunidad y con el propósito de brindar respaldo solidario a sus socios en los momentos más difíciles, Cooperativa San José y Fuente de Luz Memorial Service formalizaron una alianza estratégica con la cual buscan facilitar a los asociados el acceso a soluciones dignas de previsión y servicios exequiales, promoviendo la tranquilidad colectiva a través de la ayuda mutua.

El acuerdo se fundamenta en la cooperación interinstitucional para ofrecer facilidades en propiedades, servicios funerarios y planes de protección para últimos gastos. Para garantizar la equidad y el acceso de todos, Cooperativa San José dispondrá de opciones de financiamiento solidario y flexible para sus asociados.

La firma del convenio estuvo a cargo del gerente general de la cooperativa, Melvin Rodríguez, y de Arlenys Nicasio, directora general de Fuente de Luz Memorial Service. Ambos ejecutivos coincidieron en que este esfuerzo conjunto busca unir capacidades para acercar soluciones de previsión con trato digno.

El gerente general de Cooperativa San José destacó que este paso responde a los valores de solidaridad y ayuda mutua que dan vida al cooperativismo, enfocados siempre en proteger a las familias en sus momentos más vulnerables. También expresó que fieles a la esencia del cooperativismo, se busca establecer alianzas que pongan en el centro el bienestar de los asociados.

De su lado, la directora general de Fuente de Luz resaltó que la sensibilidad y el acompañamiento comunitario son pilares compartidos que fortalecen esta alianza. Manifestó que para Fuente de Luz, el valor del servicio reside en el trato humano y en el respeto a las familias, principios que convergen con el espíritu cooperativo de las comunidades donde tienen presencia tanto la Cooperativa San José como Fuente de Luz.

A través de esta iniciativa, Cooperativa San José reafirma su rol como motor de bienestar social, combinando el acompañamiento financiero con la experiencia de Fuente de Luz en servicios exequiales. Como beneficio social directo de este acuerdo, los asociados podrán acceder a coberturas especiales que contribuyen a aliviar la carga económica familiar, tales como los servicios de destape y cierre de bóveda, así como el primer traslado sin costo adicional.

Este convenio amplía el acceso a soluciones de previsión y servicios exequiales bajo un modelo basado en la cooperación y el beneficio para los asociados.