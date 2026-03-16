Cooperativa La Altagracia impulsa oportunidades laborales con exitosa feria de empleo en Santiago

Bartolo García

La Cooperativa La Altagracia realizó con éxito su segunda Feria de Empleo en Santiago, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a oportunidades laborales y conectar el talento local con el sector empresarial.

La actividad se llevó a cabo el sábado 14 de marzo en el edificio “70 Aniversario” de la cooperativa, ubicado en la calle 16 de Agosto casi esquina General Gregorio Luperón, donde desde tempranas horas de la mañana cientos de personas acudieron con la esperanza de encontrar empleo.

El evento inició a las 8:30 de la mañana con las palabras de bienvenida de Jennifer Rodríguez, gerente de Gestión Social de la institución, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar a la comunidad y promover el desarrollo económico.

Posteriormente, Sobeyda Rodríguez, vocal del Consejo de Administración Central, realizó una oración para encomendar la jornada a Dios, resaltando el espíritu solidario que caracteriza las acciones de la cooperativa.

Durante el acto, el presidente del Consejo de Administración Central, Rafael Narciso Vargas, subrayó que la feria de empleo representa una herramienta importante para reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral.

El dirigente cooperativista explicó que este tipo de encuentros permite a las empresas reclutadoras interactuar directamente con los candidatos, facilitando procesos de selección más dinámicos y eficientes.

En esta segunda edición participaron más de 15 instituciones y empresas, ofreciendo vacantes en diferentes áreas laborales y brindando orientación a los aspirantes interesados en integrarse al mercado de trabajo.

La feria contó con la asistencia de más de 980 personas, quienes tuvieron la oportunidad de entregar sus currículos, participar en entrevistas preliminares y conocer de primera mano las ofertas disponibles.

Los organizadores agradecieron a los asistentes y a las empresas participantes por apoyar esta iniciativa, que busca generar oportunidades reales para el talento humano de la región.

Con esta actividad, la Cooperativa La Altagracia reafirma su compromiso con la economía social y solidaria, promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo laboral y al bienestar de la comunidad.

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