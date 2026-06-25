Consulta Nacional sobre educación integra a comunicadores del Cibao en proceso de transformación

Bartolo García

La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa sostuvo un encuentro con periodistas, comunicadores, directores de medios y líderes de opinión de Santiago y la región Norte para presentar los avances de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, una iniciativa impulsada mediante el Decreto 309-26 con el propósito de diseñar una propuesta educativa alineada con las necesidades del desarrollo económico, social y tecnológico del país.

Durante la jornada participaron el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; y la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, quienes expusieron los principales ejes de la consulta y resaltaron la importancia de la participación de todos los sectores de la sociedad en este proceso de transformación.

De Camps afirmó que uno de los principales objetivos es consolidar un sistema educativo integrado, capaz de conectar la educación inicial, básica, media, superior y la formación técnico profesional, eliminando barreras que dificultan el desarrollo académico y laboral de los ciudadanos. “El sistema educativo debe ser uno, porque el país es uno y las personas también son una sola realidad con múltiples dimensiones”, expresó.

Por su parte, Rafael Santos Badía destacó que la consulta se desarrolla en un contexto marcado por los avances tecnológicos y los cambios en el mercado laboral, por lo que consideró imprescindible preparar al país para los retos de la Cuarta Revolución Industrial. En ese sentido, señaló que la reforma busca formar un capital humano con las competencias necesarias para los empleos del futuro. “Lo que procuramos es una reforma del futuro y no del pasado”, afirmó.

Mientras tanto, Maira Morla Pineda explicó que la transformación educativa requiere una mayor articulación entre la educación, la formación técnico profesional y el mercado laboral, permitiendo que las competencias adquiridas en distintos espacios formativos sean reconocidas dentro de un mismo sistema. A su juicio, este modelo ampliará las oportunidades de desarrollo y movilidad social para los ciudadanos.

Tras las exposiciones, los funcionarios sostuvieron un diálogo con periodistas y representantes de medios de comunicación, quienes plantearon inquietudes sobre el alcance de la consulta, la integración de los distintos subsistemas educativos y el proceso de elaboración del anteproyecto de ley que surgirá de este ejercicio de participación nacional.

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana continuará desarrollándose mediante foros regionales y sectoriales en todo el país y concluirá con la celebración de un Congreso Nacional de Educación, donde serán presentadas las principales conclusiones y propuestas que servirán de base para impulsar la transformación del sistema educativo dominicano.