Concluyó con éxito el Módulo I de la Licencia C de la Federación Dominicana de Fútbol

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fútbol (FDF), a través de su Departamento de Educación, concluyó con éxito el Módulo I de la Licencia C, desarrollado con la presencia y mentoría de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF). Este módulo fue efectuado del 6 al 10 de diciembre de 2025.

En esta primera etapa formativa participaron cerca de 30 entrenadores provenientes de distintas regiones del país, quienes actualmente dirigen clubes en el Torneo Nacional de Asociaciones y Clubes en las categorías infantil, prejuvenil y juvenil, así como entrenadores vinculados a las selecciones nacionales y al fútbol femenino, reafirmando el carácter inclusivo y estratégico del programa.

Las sesiones teóricas se llevaron a cabo en las instalaciones del Albergue Olímpico Dominicano, mientras que las prácticas se desarrollaron en el Parque del Este, contando con el valioso apoyo de clubes como Rayos del Este, Leones de Alma Rosa, Peralta FC, La Meca del Fútbol y Pantoja FC, quienes facilitaron monitores para el desarrollo de las actividades en campo.

Este módulo representa el primero de dos que conforman la Licencia C, además de los correspondientes procesos de acompañamiento y seguimiento, en consonancia con los estándares educativos establecidos por CONCACAF.

La mentoría estuvo a cargo del profesor Marco Santillán, con la dirección general de Carlos Ramírez, Director de Desarrollo de la Federación Dominicana de Fútbol. El proceso formativo fue impartido por un equipo de instructores del Departamento de Educación liderado por Mariano Pérez Tejeda y Rubén Darío Cruz, con la participación de los instructores Franklin Brito, Adolfo Suárez, Enrique Angulo, Miguel Mancilla.

Asimismo, Luis Lluberes y Ecker Sánchez formaron parte del proceso como acompañantes, brindando apoyo durante el desarrollo del módulo.

Desde la Federación Dominicana de Fútbol y su Departamento de Educación se expresó una alta satisfacción por el desarrollo y los resultados de este primer módulo, destacando que esta experiencia reafirma que la FDF continúa avanzando de manera sostenida en el fortalecimiento de sus procesos educativos y en la formación de entrenadores a nivel nacional.