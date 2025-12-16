Concejal propone bulevar en La Joya para honrar a la leyenda del béisbol Miguel “Guelo” Dilone

La iniciativa de Luís Minino Cabrera fue aprobada a unanimidad por el Concejo de Regidores de Santiago

Bartolo García

El concejal Luís Minino Cabrera solicitó este martes la construcción de un bulevar en honor a Miguel “Guelo” Dilone, gloria del béisbol dominicano, en la comunidad de La Joya, sector donde nació el destacado exjugador santiaguero.

La propuesta fue presentada durante una sesión ordinaria del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago, como un reconocimiento a la trayectoria deportiva y al legado histórico de Dilone dentro y fuera del país.

La iniciativa recibió la aprobación unánime de todos los concejales presentes, reflejando el consenso institucional sobre la importancia de rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional.

Miguel “Guelo” Dilone es recordado como uno de los jugadores dominicanos más completos de su generación, con una destacada carrera tanto en el béisbol profesional dominicano como en las Grandes Ligas.

El concejal Cabrera destacó que La Joya, como comunidad natal de Dilone, merece contar con un espacio urbano que reconozca su aporte al deporte y sirva como símbolo de orgullo para los residentes del sector.

Señaló además que el bulevar no solo tendría un valor conmemorativo, sino también social, cultural y comunitario, al convertirse en un punto de encuentro y referencia histórica.

Durante la sesión estuvieron presentes el presidente de la Sala Capitular, Cholo de Ole, quien respaldó la iniciativa, resaltando la relevancia del homenaje propuesto.

También participó el secretario general de la Alcaldía de Santiago, licenciado Arismendi Dajer, junto a la totalidad de los concejales que integran el órgano legislativo municipal.

La propuesta busca preservar la memoria de Dilone y fortalecer la identidad deportiva de Santiago, una ciudad históricamente ligada al béisbol y al desarrollo de grandes talentos nacionales.

Miguel “Guelo” Dilone es considerado un ejemplo de disciplina, perseverancia y excelencia deportiva, valores que el Ayuntamiento aspira a proyectar hacia las nuevas generaciones.

El bulevar serviría además como un recordatorio permanente del impacto positivo que los atletas pueden tener en sus comunidades de origen.

Con esta acción, el Concejo de Regidores reafirma su compromiso de reconocer a figuras que han enaltecido el nombre de Santiago en escenarios nacionales e internacionales.

La iniciativa será remitida a las instancias correspondientes del Ayuntamiento para los estudios técnicos y de planificación urbana necesarios.

De aprobarse su ejecución, el proyecto se sumaría a otros esfuerzos municipales orientados a rescatar espacios públicos con sentido histórico y cultural.

Finalmente, el Ayuntamiento de Santiago reiteró que este homenaje a Miguel “Guelo” Dilone representa un acto de justicia histórica y un tributo permanente a una de las grandes leyendas del béisbol dominicano.