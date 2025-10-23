Concacaf reprograma los partidos entre Cibao FC y O&M FC por efectos de la tormenta tropical Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció oficialmente la suspensión del partido de ida entre O&M FC y Cibao FC, correspondiente a las semifinales de la Copa del Caribe Concacaf 2025, debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El encuentro, que estaba pautado para disputarse este jueves 23 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ha sido reprogramado para el jueves 30 de octubre, a las 6:00 de la tarde, según confirmó la organización a través de un comunicado oficial.

La decisión se tomó tras una evaluación conjunta entre Concacaf, las autoridades locales, la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) y los dos clubes participantes, priorizando la seguridad de jugadores, árbitros, personal logístico y fanáticos.

Asimismo, el partido de vuelta, que originalmente se celebraría el jueves 30 de octubre en el Estadio Cibao de Santiago, también fue reprogramado. La nueva fecha será el jueves 6 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Concacaf explicó que la medida busca evitar desplazamientos riesgosos por las intensas lluvias y ráfagas de viento que se esperan en gran parte del territorio nacional durante los próximos días.

En su comunicado, la organización agradeció la comprensión de los clubes y de la afición, asegurando que el calendario de la Copa del Caribe se ajustará sin afectar el desarrollo del torneo ni la preparación de los equipos clasificados.

Tanto O&M FC como Cibao FC respaldaron la decisión, expresando su compromiso con el bienestar de todos los involucrados. Los equipos indicaron que continuarán sus entrenamientos bajo las medidas de precaución establecidas, de acuerdo con los lineamientos de la defensa civil y las autoridades deportivas.

El ganador de esta semifinal obtendrá su pase directo a la gran final de la Copa del Caribe 2025, torneo que reúne a los mejores clubes del Caribe bajo la organización de Concacaf. Además, el campeón asegurará su clasificación a la próxima edición de la Concachampions, el principal torneo de clubes del continente.

Desde su creación, la Copa del Caribe ha sido una vitrina importante para el fútbol dominicano, y Cibao FC, actual campeón nacional, busca repetir su destacada actuación en torneos internacionales, mientras que O&M FC aspira a alcanzar su primera final regional.

La suspensión también afecta la logística de los equipos visitantes y el cronograma televisivo, por lo que Concacaf trabaja en conjunto con los medios oficiales para garantizar que los fanáticos puedan disfrutar de los partidos en las nuevas fechas establecidas.

En las redes sociales, los seguidores de ambos clubes expresaron apoyo a la medida, reconociendo la prioridad de salvaguardar vidas ante los efectos del fenómeno atmosférico.

Finalmente, Concacaf reiteró que seguirá monitoreando las condiciones meteorológicas y en contacto constante con las autoridades dominicanas, garantizando que los compromisos deportivos se celebren bajo los más altos estándares de seguridad y organización.

