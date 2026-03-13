CONALECHE impulsa innovación y calidad del sector lácteo en la Feria Agropecuaria Nacional 2026

Bartolo García

Santo Domingo.– El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera desarrolla diversas actividades y presenta los principales avances del sector lácteo dominicano durante la Feria Agropecuaria Nacional 2026, que se celebra del 12 al 22 de marzo en la Ciudad Ganadera Julio Antonio Brache Arzeno.

En el marco del evento, la institución dispone de un stand informativo donde técnicos y especialistas comparten con los visitantes detalles sobre los programas y políticas que buscan fortalecer la producción lechera y apoyar a los productores y transformadores del país.

Entre las actividades destacadas que organiza CONALECHE se encuentran el 5to Concurso Nacional de Yogur y el 8vo Concurso Nacional de Queso, que se desarrollan durante diferentes fechas de la feria y culminarán con una ceremonia de premiación acompañada de una cata de quesos elaborados en el país.

Estas iniciativas tienen como propósito promover la calidad de los productos lácteos nacionales y estimular a los productores a mejorar sus procesos de elaboración.

Asimismo, la institución imparte capacitaciones sobre costos de producción de queso y formación de jurados para competencias lácteas, con el objetivo de fortalecer estos concursos y fomentar su realización también en ferias regionales.

Durante la feria, CONALECHE también expone los avances de programas dirigidos a modernizar la ganadería lechera, entre ellos el proyecto PROMEGAN, orientado al mejoramiento genético del ganado mediante inseminación artificial, fortalecimiento de pastos y acompañamiento técnico a los productores.

Este programa ha representado una inversión superior a los 700 millones de pesos y ha impactado directamente a cientos de ganaderos en diferentes regiones del país.

El director ejecutivo de la institución, Luis Sánchez Falette, destacó que esta iniciativa constituye una de las principales estrategias para elevar la productividad del sector lácteo dominicano.

Por su parte, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, señaló que los programas impulsados han permitido llevar tecnología y asistencia técnica a los productores, lo que se traduce en una mayor calidad de la leche y mejores oportunidades para las familias ganaderas.

Además, como parte de los esfuerzos de modernización del sector, CONALECHE ejecuta un programa de tecnificación del ordeño mediante el cual se han entregado alrededor de 370 máquinas de ordeño mecánico a pequeños productores, así como el programa NOPROLAC, que busca fortalecer las prácticas de calidad y estandarización en la industria láctea nacional.

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