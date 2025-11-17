Con éxito rotundo se llevó a cabo este fin de semana la primera versión desahogo entre ceos de la periodista y empresaria Jennifer Jiménez

Santo Domingo.- Con rotundo éxito se celebró este fin de semana, la primera versión de “Desahogo entre CEOs” evento liderado por la periodista y empresaria, Jennifer Jíménez, un encuentro exclusivo diseñado para líderes, empresarios y ejecutivos de alto impacto, que necesitan una pausa para reconectar con su bienestar y recordar el lado humano del liderazgo.

Desahogo entre CEOs se llevó a cabo en vivo y contó con cuatro paneles, bien llevados y logrados por su protagonista, Jennifer Jiménez.

El primero estuvo a cargo de dos damas: “Desafíos del Liderazgo Público Femenino”



Panelistas:



• Selinée Méndez – Diputada del Distrito Nacional, abogada y comunicadora.

• María Elena Vásquez – Presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia.

2do.- “El costo emocional de liderar”



Panelistas:



• Estefani Bonetti – Psicóloga clínica y perinatal.

• Rommy Pichardo – Conferencista y comunicadora.

• Dr. Roberto Madera – Médico funcional, especialista en longevidad y salud integrativa.

3ro.- “Creación de contenido y vulnerabilidad en las redes sociales”



Panelistas:



• Yan Suriel – Mentora de marcas personales, speaker internacional y estratega en marketing.

• Rafael Chaer – Creativo y estratega, CEO de Distrito Chaer.

Y por último, “El lado humano del Liderazgo Político”

Con Juan Ariel Jiménez – Economista, político dominicano y profesor en Harvard University.



Omar Fernández – Senador del Distrito Nacional.

La creadora de este evento agradeció a todos los presentes por el apoyo recibido y entregó medallas de reconocimiento a todos aquellos que hicieron posible con su apoyo, la realización de este sueño, que sella con broche de oro la celebración del primer año de su Podcast “Desahogo de una CEOs.