Comunitarios de El Fracatán agradecen a Coraasan solución de agua potable tras solicitud

Santiago, RD.- Residentes de El Fracatán agradecieron a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), tras la colocación de un tramo de tubería y la instalación de acometidas de agua potable en esa localidad perteneciente al sector El Ensueño, luego de ser solicitado por sus comunitarios.

Los comunitarios de El Fracatan, manifestaron sentirse satisfechos con los trabajos de la institución porque ahora tienen agua potable y pueden hacer uso de ella en la cotidianidad.

Al tiempo que agradecieron al presidente de la República, Luis Abinader y al director general de Coraasan, ing. Andrés Cueto, por la pronta respuesta a una demanda que por varios años habían hecho.

“Gracias al Ing. Andrés Cueto, que nos recibió y de una vez respondió a nuestra necesidad y por eso ahora contamos con el preciado líquido, Coraasan está trabajando”, sostuvo Luis Mejía.

De su lado, María López dijo “nos sentimos agradecidos porque Coraasan resolvió un problema que teníamos desde hace varios años, toda la comunidad está contenta porque tenemos el servicio de agua potable”.

Para estos trabajos, Coraasan colocó una nueva línea de agua potable de 3 pulgadas en PVC y Hierro, así como nuevas acometidas en las viviendas que están desde la calle 15 hasta las inmediaciones de la cañada de Nibaje.

Con esta acción, más de 30 familias de El Fracatan son beneficiadas con el servicio de agua potable que durante varios años solicitaron.

Coraasan continúa reafirmando su compromiso de seguir fortaleciendo el servicio de agua potable mediante la ejecución de obras que contribuyen a mejorar la calidad, continuidad y eficiencia del suministro, en beneficio de las comunidades que históricamente habían enfrentado limitaciones en el acceso al servicio.