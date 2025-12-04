¿Cómo será la entrega del bono navideño? Te lo explicamos

A partir de este jueves 4 de diciembre, unos 2.6 millones de dominicanos comenzarán a recibir RD$1,500 como parte del programa gubernamental “Brisita Navideña”.

En esta edición, la ayuda se entregará tanto de forma electrónica como física, dirigida a beneficiarios de Supérate y también a ciudadanos que no forman parte del programa.

Unos 1.4 millones de usuarios del subsidio “Aliméntate” recibirán el bono mediante transferencia electrónica, que se sumará a los RD$1,650 que ya reciben mensualmente para la compra de alimentos en supermercados, colmados y minimarkets.

Los tarjetahabientes podrán verificar el monto adicional en los comercios donde habitualmente consultan su balance.

La directora de Desarrollo Social de Supérate, Gloria Reyes, explicó que la diversificación en la modalidad de entrega toma en cuenta que dentro de la población beneficiaria hay muchos adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, para quienes la entrega física resulta más accesible.

Por su parte, el Gabinete Social distribuirá 1.2 millones de tarjetas físicas destinadas a personas que no pertenecen a Supérate, completando así los 2.6 millones de beneficiarios.

Para recibir este apoyo físico, pensado para ayudar en la preparación de la cena de Nochebuena, el Gobierno detalló que las entregas se realizarán a través de gobernaciones, juntas de vecinos, iglesias y organizaciones comunitarias, garantizando que llegue a cada hogar seleccionado.

Los usuarios que reciben subsidios mediante la tarjeta Supérate no podrán activar una tarjeta física del bono navideño, ya que esas opciones estarán bloqueadas para evitar duplicidades y asegurar transparencia.

Otras ayudas adicionales

La Dirección de Asistencia Social (DAS) complementará el programa distribuyendo alimentos crudos en comunidades identificadas previamente.

Asimismo, los Comedores Económicos reforzarán la oferta de cenas navideñas en distintos puntos del país.